Восемь украинцев поборются за медали Паралимпиады-2024 в плавании: когда состоятся финалы
На Паралимпийских играх-2024 в Париже стартовал полноценный соревновательный день. Украинские параатлеты удачно преодолели квалификацию в плавании.
В четверг, 29 августа, на Паралимпиаде-2024 состоялась квалификация в плавании. Сразу восемь украинских параатлетов отобрались в финалы, пишет 24 Канал.
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Первые шансы на медали
В финальных заплывах своих дисциплин будут выступать: Антон Коль, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Анна Гонтарь, Игорь Нимченко, Алексей Вирченко, Александр Комаров и Ирина Пойда. Украинские пловцы будут бороться за первые награды для сборной.
Когда будут соревноваться украинские пловцы
- 18:50. Антон Коль, 100 м, спина, класс S1
- 19:00. Роман Бондаренко, 100 м, спина, класс S2
- 19:36. Дмитрий Ванзенко, 100 м, баттерфляй, класс S14
- 20:19. Анна Гонтарь, 50 м, вольный стиль, класс S6
- 20:41. Игорь Нимченко, 50 м, вольный стиль, класс S10
- 21:09. Алексей Вирченко, 100 м, баттерфляй, класс S13
- 21:38. Александр Комаров, 200 м, вольный стиль, класс S5
- 21:46. Ирина Пойда, 200 м, вольный стиль, класс S5
За выступлениями украинских пловцов можно будет следить на платформах Суспільного.
Напомним, что Украину на Паралимпийских играх-2024 представляют 140 спортсменов. Они будут соревноваться в 17 видах спорта – это историческое достижение для нашей команды.
Паралимпиада-2024 в Париже официально открылась 28 августа. На торжественной церемонии сборную Украины встретили овациями. Соревнования в столице Франции продлятся до 8 сентября.