Уже в среду, 28 августа, в Париже состоится официальная церемония открытия Паралимпийских игр-2024. В 17-х по счету соревнованиях примут участие лучшие параатлеты мира, пишет 24 Канал.
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Кто будет транслировать Паралимпийские игры
Официальным транслятором Паралимпиады-2024 в Украине будет Суспільне. За ходом событий на спортивных площадках Парижа можно будет следить на канале Суспільне Спорт, а также местных телеканалах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро и т.д.). Также отдельные соревнования будут транслироваться на ютуб-канале Суспільне Спорт.
На сайте Суспільне Спорт одновременно будут доступны четыре онлайн-трансляции с украинскими комментаторами.
Ежедневно информационно-аналитическая студия Суспільного будет проводить анализ соревнований, а также дайджест главных событий. В общем транслятор предложит зрителям не менее 100 часов паралимпийского спорта в прямом эфире.
Список трансляторов Паралимпийских игр
- телеканал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного (Суспільне Винница, Суспільне Волынь, Суспільне Донбасс и т.д.)
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Кроме того, отдельные турниры будут доступны болельщикам спорта в аудиоформате на Радио Проминь.
Важно. В составе сборной Украины на Паралимпийских играх будут выступать 140 спортсменов с определенными недостатками здоровья. Наши параатлеты будут соревноваться в 17 видах спорта.
Напомним, что Паралимпиада-2024 в Париже продлится до 8 сентября. В соревнованиях будет разыграно 529 комплектов наград в 22 видах спорта.