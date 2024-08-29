У четвер, 29 серпня, на Паралімпіаді-2024 відбулася кваліфікація у плаванні. Одразу вісім українських параатлетів відібралися у фінали, пише 24 Канал.

До теми Перший змагальний день на Паралімпіаді-2024: онлайн-трансляція 29 серпня

Перші шанси на медалі

У фінальних запливах своїх дисциплін виступатимуть: Антон Коль, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Анна Гонтар, Ігор Німченко, Олексій Вірченко, Олександр Комаров та Ірина Пойда. Українські плавці будуть боротися за перші нагороди для збірної.

Коли змагатимуться українські плавці

18:50. Антон Коль, 100 м, спина, клас S1

19:00. Роман Бондаренко, 100 м, спина, клас S2

19:36. Дмитро Ванзенко, 100 м, батерфляй, клас S14

20:19. Анна Гонтар, 50 м, вільний стиль, клас S6

20:41. Ігор Німченко, 50 м, вільний стиль, клас S10

21:09. Олексій Вірченко, 100 м, батерфляй, клас S13

21:38. Олександр Комаров, 200 м, вільний стиль, клас S5

21:46. Ірина Пойда, 200 м, вільний стиль, клас S5

Дивитись виступи українських плавців можна буде на платформах Суспільного.

Нагадаємо, що Україну на Паралімпійських іграх-2024 представляють 140 спортсменів. Вони змагатимуться у 17 видах спорту – це історичне досягнення для нашої команди.

Паралімпіада-2024 в Парижі офіційно відкрилася 28 серпня. На урочистій церемонії збірну України зустріли оваціями. Змагання у столиці Франції триватимуть до 8 вересня.