У четвер, 29 серпня, на Паралімпіаді-2024 відбулася кваліфікація у плаванні. Одразу вісім українських параатлетів відібралися у фінали, пише 24 Канал.
До теми Перший змагальний день на Паралімпіаді-2024: онлайн-трансляція 29 серпня
Перші шанси на медалі
У фінальних запливах своїх дисциплін виступатимуть: Антон Коль, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Анна Гонтар, Ігор Німченко, Олексій Вірченко, Олександр Комаров та Ірина Пойда. Українські плавці будуть боротися за перші нагороди для збірної.
Коли змагатимуться українські плавці
- 18:50. Антон Коль, 100 м, спина, клас S1
- 19:00. Роман Бондаренко, 100 м, спина, клас S2
- 19:36. Дмитро Ванзенко, 100 м, батерфляй, клас S14
- 20:19. Анна Гонтар, 50 м, вільний стиль, клас S6
- 20:41. Ігор Німченко, 50 м, вільний стиль, клас S10
- 21:09. Олексій Вірченко, 100 м, батерфляй, клас S13
- 21:38. Олександр Комаров, 200 м, вільний стиль, клас S5
- 21:46. Ірина Пойда, 200 м, вільний стиль, клас S5
Дивитись виступи українських плавців можна буде на платформах Суспільного.
Нагадаємо, що Україну на Паралімпійських іграх-2024 представляють 140 спортсменів. Вони змагатимуться у 17 видах спорту – це історичне досягнення для нашої команди.
Паралімпіада-2024 в Парижі офіційно відкрилася 28 серпня. На урочистій церемонії збірну України зустріли оваціями. Змагання у столиці Франції триватимуть до 8 вересня.