В четверг, 29 августа, в Париже стартуют соревнования Паралимпиады-2024. Первый день турнира обещает быть насыщенным, пишет 24 канал.

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Первый день Паралимпиады-2024

Соревнования начнутся сразу в 12 видах спорта. Из них 4 будут медальными.

Представители сборной Украины будут соревноваться в бочи, голболе, пара бадминтоне, пара настольном теннисе, пара стрельбе из лука и пара плавании.

11:00. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD8 1/8 финала (Петрунив/Език)

11:06. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S2 (Бондаренко)

11:32. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S14 (Ванзенко)

11:47. Плавание – женщины, 50 метров вольным стилем, S6 (Гонтарь)

11:51. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S10 (Нимченко)

12:03. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Вирченко)

13:19. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S5 (Комаров)

12:31. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Пойда)

13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Николенко/Дидух)

13:30. Бадминтон – одиночный разряд, SL3, мужчины (Чирков)

13:50. Бочча – женщины (Наталья Коненко)

14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, смешанные командные соревнования, олимпийский лук (Украина)

14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, олимпийский лук (Цимбалюк)

14:15. Голбол – мужчины, отборочный раунд, группа В (Украина – Египет)

18:00. Бочча – мужчины (Артем Колинко)

18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, женщины, олимпийский лук (Шевченко)

18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, блочный лук (Атаманенко)

18:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S1 (Антон Кол)

20:20. Бочча – женщины (Наталья Коненко)

21:00. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Литовченко/Май)

21:45. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Дидух/Шинкарова)

Где смотреть

Официальным транслятором Паралимпийских игр-2024 в Украине является Общественное. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов будут на четырех платформах:

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 29 августа

Настольный теннис Украинцы начнут первые соревнования в настольном теннисе. Начало в 11:00.