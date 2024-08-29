В четверг, 29 августа, в Париже стартуют соревнования Паралимпиады-2024. Первый день турнира обещает быть насыщенным, пишет 24 канал.
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Первый день Паралимпиады-2024
Соревнования начнутся сразу в 12 видах спорта. Из них 4 будут медальными.
Представители сборной Украины будут соревноваться в бочи, голболе, пара бадминтоне, пара настольном теннисе, пара стрельбе из лука и пара плавании.
- 11:00. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD8 1/8 финала (Петрунив/Език)
- 11:06. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S2 (Бондаренко)
- 11:32. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S14 (Ванзенко)
- 11:47. Плавание – женщины, 50 метров вольным стилем, S6 (Гонтарь)
- 11:51. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S10 (Нимченко)
- 12:03. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Вирченко)
- 13:19. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S5 (Комаров)
- 12:31. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Пойда)
- 13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Николенко/Дидух)
- 13:30. Бадминтон – одиночный разряд, SL3, мужчины (Чирков)
- 13:50. Бочча – женщины (Наталья Коненко)
- 14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, смешанные командные соревнования, олимпийский лук (Украина)
- 14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, олимпийский лук (Цимбалюк)
- 14:15. Голбол – мужчины, отборочный раунд, группа В (Украина – Египет)
- 18:00. Бочча – мужчины (Артем Колинко)
- 18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, женщины, олимпийский лук (Шевченко)
- 18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, блочный лук (Атаманенко)
- 18:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S1 (Антон Кол)
- 20:20. Бочча – женщины (Наталья Коненко)
- 21:00. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Литовченко/Май)
- 21:45. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Дидух/Шинкарова)
Где смотреть
Официальным транслятором Паралимпийских игр-2024 в Украине является Общественное. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов будут на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 29 августа
Настольный теннис
Украинцы начнут первые соревнования в настольном теннисе. Начало в 11:00.
Начало первого соревновательного дня
Первый соревновательный день откроют соревнования по бадминтону в 9:30.
Украинцы не будут представлены в этом виде спорта.