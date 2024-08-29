В четверг, 29 августа, на Паралимпиаде-2024 состоялась квалификация в плавании. Сразу восемь украинских параатлетов отобрались в финалы, пишет 24 Канал.

К теме Первый соревновательный день на Паралимпиаде-2024: онлайн-трансляция 29 августа

Первые шансы на медали

В финальных заплывах своих дисциплин будут выступать: Антон Коль, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Анна Гонтарь, Игорь Нимченко, Алексей Вирченко, Александр Комаров и Ирина Пойда. Украинские пловцы будут бороться за первые награды для сборной.

Когда будут соревноваться украинские пловцы

18:50. Антон Коль, 100 м, спина, класс S1

19:00. Роман Бондаренко, 100 м, спина, класс S2

19:36. Дмитрий Ванзенко, 100 м, баттерфляй, класс S14

20:19. Анна Гонтарь, 50 м, вольный стиль, класс S6

20:41. Игорь Нимченко, 50 м, вольный стиль, класс S10

21:09. Алексей Вирченко, 100 м, баттерфляй, класс S13

21:38. Александр Комаров, 200 м, вольный стиль, класс S5

21:46. Ирина Пойда, 200 м, вольный стиль, класс S5

За выступлениями украинских пловцов можно будет следить на платформах Суспільного.

Напомним, что Украину на Паралимпийских играх-2024 представляют 140 спортсменов. Они будут соревноваться в 17 видах спорта – это историческое достижение для нашей команды.

Паралимпиада-2024 в Париже официально открылась 28 августа. На торжественной церемонии сборную Украины встретили овациями. Соревнования в столице Франции продлятся до 8 сентября.