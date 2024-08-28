Паралимпиада во Франции продлится с 28-го августа по 8-е сентября. Спортсмены будут соревноваться за 529 комплектов наград в 22 видах спорта, сообщает 24 Канал.

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Старт соревнований в Париже

Украину будут представлять 140 спортсменов из разных уголков нашей страны в 17-ти из 22-х видов спорта. Это рекордное количество дисциплин, в которых будут соревноваться украинцы.

На этот раз парад стран-участниц будет происходить не на лодках реки Сены. Атлеты будут шагать от площади Клемансо по Елисейским полям до самой площади Согласия. Участие в церемонии открытия Паралимпийских игр-2024 примут около 4400 спортсменов из разных стран.

Где смотреть церемонию открытия Паралимпиады-2024

Смотреть онлайн церемонию открытия Паралимпийских игр-2024 можно будет посмотреть на каналах Суспільного, а именно:

Первый канал Суспільного

телеканал Суспільне Спорт

местные телеканалы Суспільного Мовлення

сайт Суспільне Спорт

Начало – в 20:30 (по киевскому времени). Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Паралимпиады-2024, в которой будут опубликованы фото и видео с места события.

Онлайн церемонии открытия Паралимпиады-2024