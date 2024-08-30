Одну из них в свой актив записал украинский пловец Александр Комаров. Он завоевал бронзовую награду на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5.

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Четкая и взвешенная позиция

Серебро же завоевал "нейтральный" с российским паспортом Кирилл Пульвер. Во время фотосессии с медалями украинский спортсмен продемонстрировал свою гражданскую позицию – он демонстративно отошел от россиянина, а впоследствии объяснил свои действия.

"Сказал победителю Франческо Боччардо из Италии, что вынужден буду отойти от него, потому что рядом стоял субъект Российской Федерации, якобы нейтральный, но все мы знаем, что нейтральность – это только на бумаге. Я его поздравил и пожелал успеха, после чего отошел и положил руку на сердце. С Украиной в сердце и надеюсь на скорую нашу победу.

Какие эмоции от попадания в топ-3 с россиянином? К сожалению, наших врагов допустили к Паралимпийским играм, и мы должны с этим мириться. Но мы имеем четкую цель, как и всегда – бороться за победу со всеми", – сказал Комаров.

К слову. Эта медаль стала уже четвертой на Паралимпиадах для 36-летнего Александра Комарова.

Напомним, что в первый соревновательный день на Паралимпийских играх-2024 Украина завоевала четыре медали (все в плавании). Кроме Александра Комарова награды завоевали – Антон Коль ("серебро"), Анна Гонтарь ("бронза") и Ирина Пойда ("серебро").