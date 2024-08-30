Одну з них у свій актив записав український плавець Олександр Комаров. Він завоював бронзову нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S5.

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Чітка й виважена позиція

Срібло ж виборов "нейтральний" з російським паспортом Кіріл Пульвер. Під час фотосесії з медалями український спортсмен продемонстрував свою громадянську позицію – він демонстративно відійшов від росіянина, а згодом пояснив свої дії.

"Сказав переможцю Франческо Боччардо з Італії, що змушений буду відійти від нього, бо поруч стояв суб’єкт Російської Федерації, нібито нейтральний, але всі ми знаємо, що нейтральність – це лише на папері. Я його привітав та побажав успіху, після чого відійшов і поклав руку на серце. З Україною у серці та сподіваюся на скорішу нашу перемогу.

Які емоції від потрапляння у топ-3 з росіянином? На жаль, наших ворогів допустили до Паралімпійських ігор, і ми мусимо з цим миритися. Але ми маємо чітку ціль, як і завжди – боротися за перемогу з усіма", – сказав Комаров.

До слова. Ця медаль стала вже четвертою на Паралімпіадах для 36-річного Олександра Комарова.

Нагадаємо, що в перший змагальний день на Паралімпійських іграх-2024 Україна здобула чотири медалі (всі у плаванні). Окрім Олександра Комарова нагороди вибороли – Антон Коль ("срібло"), Анна Гонтар ("бронза") та Ірина Пойда ("срібло").