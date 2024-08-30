По состоянию на утро 30 августа Украина имеет две серебряные и две бронзовые медали в плавании в Паралимпийских играх.
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Украинские призеры Паралимпиады-2024
- Антон Коль получил серебро в плавании на 100 метров на спине.
- Ирина Пойда завоевала серебряную награду на дистанции 200 метров вольным стилем.
- Анна Гонтарь – бронзовый призер в плавании на 50 метров вольным стилем.
- Александр Комаров имеет бронзовую медаль в плавании на 200 метров вольным стилем.
Президент Владимир Зеленский отметил, что это отличное начало.
Замечательный старт! Каждая победа наших спортсменов вдохновляет всю нашу страну. Так держать,
– написал он.
Заметим, что Украина может собрать больше медалей. В частности 30 августа состоятся соревнования в 15 видах спорта. Медальные комплекты будут разыграны в шести из них.
Наши параатлеты будут соревноваться в бадминтоне, стрельбе, плавании, боччи, тхэквондо, настольном теннисе, волейболе и голболе.