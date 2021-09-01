У Украины 75 медалей и еще один мировой рекорд: итоги Паралимпиады 1 сентября
Источник:24 канал
Паралимпийская сборная Украины завоевала уже 75 медалей на Играх в Токио. В первый день осени украинские спортсмены завоевали еще 8 наград на Паралимпиаде.
Итоги Паралимпиады
В День знаний украинские паралимпийцы завоевали еще две золотые награды в Токио. Теперь суммарно у Украины 17 наград высшей пробы.
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- Первое "золото" Украине 1 сентября принес неудержимый Максим Крипак. Пловец стал пятикратным призером Игр в Токио, получив для Украины уже третью золотую награду.
На этот раз Крипаку не было равных в заплыве 400 метров вольным стилем в классе S10.
- Второе золото в медальную копилку Украины положила 21-летняя Анастасия Москаленко. Наша спортсменка одержала убедительную победу в толкании ядра.
Украинке удалось толкнуть ядро на невероятные 7 метров и 61 сантиметр – новый мировой рекорд!Заметим, что Москаленко получила уже вторую медаль на Паралимпиаде в Токио. Ранее Анастасия выиграла "серебро" в метании булавы.
Также украинские спортсмены завоевали две серебряные медали. Василий Ковальчук стал вторым в стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 метров (смешано в класс SH2).
Второе "серебро" Украина получила в плавании. Алексей Федина завоевал второе место на дистанции 100 метров брассом в классе SB12. Нашему спортсмену не хватило одной секунды, чтобы вырвать "золото".
Также сборная Украины 1 сентября получила 4 бронзовые награды:
- Ирина Щетник (стрельба из пневматической винтовки)
- Иван Май и Лев Кац (настольный теннис)
- Яна Бережная (плавание)
- Ярина Матло (плавание)
Медали Украины от 1 сентября / Инфографика Спорт 24
Медальный зачет
Всего за 8 дней, во время которых на Паралимпиаде разыгрывают медали, Украина получила 75 наград! В активе нашей команды 17 золотых наград, 35 серебряных и 23 бронзовых.
К сожалению, в медальном зачете Украина опустилась на 6 место. Нашу команду опередили Нидерланды, которые имеют 18 золотых медалей.
В то же время "сине-желтая" сборная продолжает быть на 4 месте по количеству полученных наград.