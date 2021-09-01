У Украины 75 медалей и еще один мировой рекорд: итоги Паралимпиады 1 сентября

Паралимпийская сборная Украины завоевала уже 75 медалей на Играх в Токио. В первый день осени украинские спортсмены завоевали еще 8 наград на Паралимпиаде.

Итоги Паралимпиады

В День знаний украинские паралимпийцы завоевали еще две золотые награды в Токио. Теперь суммарно у Украины 17 наград высшей пробы.

К теме Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020

Первое "золото" Украине 1 сентября принес неудержимый Максим Крипак. Пловец стал пятикратным призером Игр в Токио, получив для Украины уже третью золотую награду.

На этот раз Крипаку не было равных в заплыве 400 метров вольным стилем в классе S10.

Второе золото в медальную копилку Украины положила 21-летняя Анастасия Москаленко. Наша спортсменка одержала убедительную победу в толкании ядра.

Украинке удалось толкнуть ядро на невероятные 7 метров и 61 сантиметр – новый мировой рекорд!

Заметим, что Москаленко получила уже вторую медаль на Паралимпиаде в Токио. Ранее Анастасия выиграла "серебро" в метании булавы.

Также украинские спортсмены завоевали две серебряные медали. Василий Ковальчук стал вторым в стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 метров (смешано в класс SH2).

Второе "серебро" Украина получила в плавании. Алексей Федина завоевал второе место на дистанции 100 метров брассом в классе SB12. Нашему спортсмену не хватило одной секунды, чтобы вырвать "золото".

Также сборная Украины 1 сентября получила 4 бронзовые награды:



Медали Украины от 1 сентября / Инфографика Спорт 24

Медальный зачет

Всего за 8 дней, во время которых на Паралимпиаде разыгрывают медали, Украина получила 75 наград! В активе нашей команды 17 золотых наград, 35 серебряных и 23 бронзовых.

К сожалению, в медальном зачете Украина опустилась на 6 место. Нашу команду опередили Нидерланды, которые имеют 18 золотых медалей.

В то же время "сине-желтая" сборная продолжает быть на 4 месте по количеству полученных наград.



Медальный зачет / Скриншот