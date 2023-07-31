Артем Довбик перейдет в испанскую Жирону, за которую выступает Виктор Цыганков. Каталонский клуб заплатит за нападающего не столь высокую сумму, которую жаждали "спортклубовцы".

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Долгожданный переход

Трансферная сага вокруг Артема Довбика уже подходит к своему концу. Днепр-1 и Жирона, которая оказалась самой активной претенденткой на украинского форварда среди всех остальных, достигли принципиального соглашения по форварду. Клубы практически закрыли все вопросы по трансферу Довбика, поэтому переговоры между днепровцами и каталонцами находятся на финальной стадии. Таким образом, Артем может воссоединиться в Испании с Виктором Цыганковым, который продолжает феериты в составе Жироны.

Более того, Артём проведет свою последнюю игру в футболке Днепра-1 именно в Лиге чемпионов. "Спортклубовцы" сойдутся в ответном матче с греческим Панатинаикосом в рамках отбора к самому престижному клубному турниру (Днепр-1 в первом матче уступил со счетом 1:3). Жирона же, в свою очередь, заплатит за Довбика около 6 миллионов евро. Это далеко не та сумма, которую днепровский коллектив хотел получить из трансфера Артема, ( Transfermarkt оценивает нападающего 15 миллионов), поэтому, скорее всего, стоит ожидать хороших бонусов от каталонцев.

Также следует напомнить, что 50 процентов из суммы продажи Довбика получит датский Мидтюлланн, за который форвард выступал перед Днепром-1. Такой пункт прописан в соглашении Артема со "спортклубовцами".

Кстати говоря. В случае вылета днепровского клуба по отбору в Лигу чемпионов, "спортклубовцы" получат возможность попробовать свои силы в квалификации в Лигу Европы, где они сыграют со Славией из Праги. Если Днепр-1 торжествует над греками, то в следующем отборочном этапе они сойдутся с Марселем Руслана Малиновского.