В составе днепрян забивали Артем Довбик и Эдуард Сарапий. Был в поединке еще один мяч Днепра-1 от Довбика, но его не засчитали из-за игры рукой у футболиста, который ассистировал Артему. Также в матче было странное изъятие Танчика, хотя Владимир заслуживал минимум желтой карточки, но отнюдь не прямой красной. Судья что-то удивил.

Подробнее об игре Дали бой, но вылетели: Днепр-1 завершили выступление в Лиге чемпионов боевой ничьей – видео голов

Кучер: Они не спали всю ночь

Вылет из Лиги чемпионов не лишил вице-чемпиона УПЛ-2022/2023 еврокубков. Днепр-1 продолжит свой путь в Лиге Европы.

На послематчевой пресс-конференции Александр Кучер высказал свое мнение относительно этого матча, рассказал о неприятном массовом отравлении перед встречей и ужасном эпизоде с голкипером команды Евгением Волынцем.

Наставник украинского клуба признался, что в первом тайме не все удавалось команде на футбольном поле. Что не скажешь о второй части игры, когда днепряне играли в то, что и планировали.

Да, у нас ночью отравились сразу 8 футболистов и 7 работников по персоналу клуба. Они не спали всю ночь. Некоторым было плохо в раздевалке, и они выходили на второй тайм. Кроме того, защитнику, которого мы заменили во втором тайме, тоже было плохо. Он уже не мог играть дальше. На поле было много отравившихся игроков,

– рассказал Кучер.

"Могу сказать, что это противостояние мы проиграли в первом тайме первого матча, потому что второй тайм первой встречи и матч показали, что мы способны на большее, и мы можем играть с такими командами, как Панатинаикос. Мне ребята понравились, понравилось то, как они играли. На предматчевой пресс-конференции я говорил, что мы должны показать, что мы – украинцы, и я считаю, что они это доказали. Они достойны того, чтобы называться украинцами. Они молодцы, я им очень благодарен за эту игру", – добавил тренер Днепра-1.

Кучер признался, что не увидел в эпизоде с фолом Танчик красной карточки. А именно этот эпизод с изъятием стал ключевым для днепрян. Судья сломал игру в тот момент, когда украинцы могли забивать третий гол.

А еще, знаете ли, нам в первом матче такой же 11-метровый поставили, когда нам забили третий гол. Всегда что-то не в нашу пользу,

– сказал наставник.

О жуткой травме Волынца

Кучер прокомментировал ужасный эпизод с Волынцем, когда соперник влетел коленом в лицо украинского голкипера. Это время не мог даже поднять голову. После чего Евгения на машине вывезли за пределы поля и отправили в больницу, чтобы установить точный диагноз.

Его забрали в больницу, и сейчас я не могу сказать, каково его состояние. Там сотрясение мозга, рассечение было, ведь я видел кровь. Более точно о состоянии его здоровья мы узнаем позже,

– ответил тренер "спортклубовцев".

Теперь Днепр-1 ждет путь в Лиге Европы, который они начнут с третьего квалификационного раунда. Соперником команды Кучера будет пражская Славия. Первая встреча – 10 августа (выезд для Днепра-1). Ответный матч – 17 августа. Между этими еврокубковыми поединками днепрян ждут встречи в УПЛ против Полесья и Миная.