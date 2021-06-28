Ожидания перед матчем

Шведы вывели Украину в плей-офф Евро-2020. Теперь команда Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020 символически встретится именно против своих спасителей.

Стоящее Усиление для Украины: Яремчук готов сыграть против Швеции в 1/8 финала Евро-2020

Накануне игры Андрей Николаевич признался, что украинские футболисты не нуждаются в дополнительной мотивации: "Я собрал их и сказал, пока у нас есть шанс, мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать".

Команда шла к этому, мы достигли результата. Сейчас у нас развязаны руки, все остальное будет большим бонусом,

– сказал тренер.

Сильные стороны соперника

Напомним, что Швеция с первого места вышла из группы Е, опередив Испанию, Словакию и Польшу.

По словам Шевченко, следующий соперник имеет хорошую и крепкую команду. У которой есть определенный стиль с использованием вертикальных передач. В атаке у Швеции два хороших нападающих. Сборная очень силовая, практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже. Команда, которая непременно заслуживает уважения.

Самый важный матч в тренерской карьере? Я думаю, что у меня будут гораздо более важные поединки впереди,

– подытожил наставник.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня, в Глазго (Шотландия). Старт встречи в 22:00. Победитель этой пары выйдет в четвертьфинал, где сыграет против победителя поединка Англия – Германия.