Попов покинул сборную Украины

Вечером 25 июня сборная Украины провела тренировку. Участие в подготовке приняли 25 футболистов, а не традиционные 26.

Примечательно Ярмоленко попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020

Расположение сборной Украины покинул защитник Динамо Денис Попов. Из-за повреждения икроножной мышцы Попов не сможет помочь команде на этом турнире.

Тренерский штаб принял решение отпустить защитника в Киев для прохождения дальнейшей реабилитации в Динамо.

Позитивные новости из лазарета

Вингер сборной Украины Александр Зубков, который травмировался в игре с Нидерландами, приступил к индивидуальной беговой работе на поле.

Зубков продолжает курс физиотерапии, необходимый для полноценного восстановления после повреждения.

Матч Швеция – Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало поединка в 22:00. Швеция или Украина в 1/4 финала сыграет с победителем матча Англия – Германия.