Травма, которая помешала проявить себя на Евро-2020

Правый вингер сборной Украины Александр Зубков завершил для себя выступления на чемпионате Европы-2020. В его активе лишь 13 минут в матче с Нидерландами.

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По информации журналиста Александра Денисова, футболист не сможет сыграть в "сине-желтой" футболке на этом турнире. Все из-за травмы, которую украинец получил в стартовом поединке против "оранжевых".

Есть одна не очень хорошая новость. Я говорил с Андреем Шевченко: "Зубков? Он не сможет больше играть на Евро-2020". Александр остается в сборной, чтобы не сидеть дома, здесь он и с тренерами и медперсоналом. То есть, ему так легче – после травмы быстрее восстановится и подготовится к сезону. Но одной интригой относительно состава точно меньше – к сожалению, Зубков не поможет сборной на Евро-2020,

– сказал Денисов.

В УАФ также сообщили, что Зубков занимается по индивидуальному графику. Игрок продолжает выполнять беговые упражнения, приближая свое возвращение к работе с мячом.

Матч против Швеции состоится во вторник, 29 июня, в Глазго (Шотландия). Начало встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в 22:00. Интересно, что именно шведы вывели Украину в плей-офф Евро-2020.

Как Зубков получил травму на Евро-2020

Уже на старте поединка против нидерландов Зубков был вынужден досрочно покинуть футбольное поле. Александр в игровом эпизоде получил повреждение. Вместо него на газон вышел Марлос, который был заменен во второй 45-минутке. Зубков провел в матче всего 13 минут.

После встречи стало известно, что восстановление украинского футболиста продлится около 2-3 недель. Игрок пропустил все последующие поединки сборной Украины.