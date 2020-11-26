Во вторник, 24 ноября, "Барселона" без лидера Лионеля Месси крупно победила "Динамо" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Полузащитник киевлян Николай Шапаренко прокомментировал причину поражения киевского клуба.

Игрок поделился впечатлениями от встречи на послематчевой пресс-конференции. Николай Шапаренко заявил, что продолжает набирать кондиции после того, как полностью излечился от коронавируса, сообщает официальный сайт "Динамо".

К слову В моменте с падением Вербича должен был быть пенальти, – наставник "Динамо" Мирча Луческу

Причина поражения "Динамо"

"Что касается "Барселоны", то за каталонцев выступают высококлассные футболисты. Даже выходя на игру вторым составом, они играют на победу, что и показали в поединке", – сказал динамовец.

По словам хавбека, отсутствие Лео Месси значительно повлияло на исход матча. По его мнению, если аргентинец участвовал бы в этой игре, то шансов на положительный результат имели бы больше динамовцы.

Как по мне, когда Месси на поле, то на других футболистов оказывается давление и они всегда пытаются найти пасом именно его, даже если партнер находится в более выгодной позиции. Поэтому, возможно, у нас снова были бы шансы зацепиться за результат, ведь "Барселона" с Месси в составе также не так хорошо обороняется, как без него,

– заявил Шапаренко.

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан четыре раза вынимал мяч из собственных владений. Следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Мирчи Луческу сыграют 2 декабря на выезде против "Ювентуса".

После поражения киевский клуб потерял все шансы на выход дальше в турнире. "Динамо" располагается на 3-й строчке в группе G, в их активе лишь одно очко, которое заработали киевляне в поединке против "Ференцвароша". Венгры же замыкают таблицу.