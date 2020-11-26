У вівторок, 24 листопада, "Барселона" без лідера Ліонеля Мессі розгромно перемогла "Динамо" у рамках 4-го туру Ліги чемпіонів. Півзахисник киян Микола Шапаренко прокоментував причину поразки київського клубу.

Гравець поділився враженнями від зустрічі на післяматчевій пресконференції. Микола Шапаренко заявив, що продовжує набирати кондиції після того, як повністю вилікувався від коронавірусу, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

До слова У моменті з падінням Вербича повинен був бути пенальті, – наставник "Динамо" Мірча Луческу

Причина поразки "Динамо"

"Що стосується "Барселони", то за каталонців виступають висококласні футболісти. Навіть виходячи на гру другим складом, вони грають на перемогу, що й показали у поєдинку", – сказав динамівець.

За словами хавбека, відсутність Лео Мессі значно вплинула на результат матчу. На його думку, якщо аргентинець брав би участь у цій грі, то шансів на позитивний результат мали б більше динамівці.

Як на мене, коли Мессі на полі, то на інших футболістів чиниться тиск і вони завжди намагаються знайти пасом саме його, навіть якщо партнер перебуває у вигіднішій позиції. Тому, можливо, у нас знову були б шанси зачепитися за результат, адже "Барселона" з Мессі у складі також не так добре обороняється, як без нього,

– заявив Шапаренко.

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан чотири рази виймав м'яч з власних володінь. Наступний матч у Лізі чемпіонів підопічні Мірчі Луческу зіграють 2 грудня на виїзді проти "Ювентуса".

Після поразки київський клуб втратив усі шанси на вихід далі у турнірі. "Динамо" розташовується на 3-й сходинці у групі G, у їх активі лише одне очко, яке заробили кияни у поєдинку проти "Ференцвароша". Угорці ж замикають таблицю.