Во вторник, 24 ноября, киевское "Динамо" разгромно уступило "Барселоне" (0:4) в рамках 4-го тура группы Лиги чемпионов. Главный наставник киевлян Мирча Луческу поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

После матча румынский специалист Мирча Луческу дал комментарий относительно поединка для телеканала "Футбол 1". Тренер отметил, что в первой части игры его ребята показали неплохой уровень игры и даже могли открыть счет во встрече, а вот второй тайм был полностью за испанским грандом.

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Мнение Луческу

Наставник не понимает, почему после первого пропущенного гола игроки опустили руки и не показывали все на что они способны.

Очень недоволен тем, что в редких контратаках, которые у нас были, отсутствовал последний пас. Мы могли забить. Но молодые игроки "Барселоны", будущее этой команды, переиграли нас. Они были очень мобильны, играли с большим желанием, их невозможно было остановить,

– подчеркнул Луческу.

Специалист уверен, что в моменте с падением Беньямина Вербича в штрафной каталонцев судья должен был назначать пенальти. Он сравнил этот эпизод с тем, который был в первом матче против "Барселоны", где арбитр проигнорировал падение Виталия Буяльского.

После того как "Динамо" потеряло все шансы выйти дальше в Лиге чемпионов основными задачами клуба является подготовка к следующим матчам и возвращение после коронавируса инфицированных игроков.

Ближайший экзамен киевлян ждет уже 28 ноября. "Динамо "на выезде померится силами с "Ворсклой" в рамках 11-го тура УПЛ.