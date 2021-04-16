Борьбу за трофей продолжат английские Манчестер Юнайтед и Арсенал, испанский Вильярреал и итальянская Рома. В полуфинале МЮ будет противостоять Роме, а Арсенал и Вильярреаль будут между собой определять участника финала. Первые матчи запланированы на 29 апреля, а ответные на 6 мая.
Стоит увидеть Как Кавани ударом с лету забил эффектный гол за МЮ в Лиге Европы: видео
Сложный календарь Манчестер Юнайтед
Явным фаворитом в этой четверке является Манчестер Юнайтед. Команда Уле Гуннара Сульшера имеет прекрасный подбор исполнителей. Хотя чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов этого не хватило, но побороться за победу в Лиге Европы – вполне достаточно.
Однако на пути могут стать матчи АПЛ. Английские команды никогда не скрывали того факта, что матчи внутреннего чемпионата для них важнее, чем еврокубки. А в МЮ на время матчей с Ромой выпало сразу два принципиальных противостояния
- 25 апреля: Лидс – Манчестер Юнайтед
- 29 апреля: Манчестер Юнайтед – Рома
- 1 мая: Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
- 6 мая: Рома – Манчестер Юнайтед
Пожалуй, не стоит искать более принципиальный матч в Англии, чем противостояние МЮ и Ливерпуля. А матчи между Лидсом и Манчестер Юнайтед известны как "противостояние роз". Происходит оно из-за столкновений графств Ланкашир и Йоркшир в войне Алой и Белой розы. А цвета команд отвечают именно им.
Кроме того, в то время в АПЛ ситуация относительно второго места может и не определиться. Поэтому МЮ бросит все силы, чтобы получить серебро внутреннего первенства. Именно этим и может воспользоваться Рома.
Примечательно Лига чемпионов: УЕФА официально утвердил расписание полуфинальных матчей
Единственный шанс Ромы
Тем более что Рома как раз и может сделать ставку именно на Лигу Европы. В чемпионате Италии у команды мало шансов побороться даже за Лигу Европы. Команда пока седьмая в турнирной таблице. Поэтому победа в Лиге Европы – это не единственный шанс обеспечить себе место в еврокубках на следующий сезон. Да еще и сразу в Лиге чемпионов, а во время жеребьевки быть в первой корзине.
Возможность Арсенала
В похожей ситуации, как и Рома, оказался Арсенал – провал на внутренней арене. Поэтому и для "канониров" Лига Европы – единственный шанс "сгладить" откровенно провальный сезон. А для Микель Артета показать, что он хороший тренер.
Шансы Арсенала не выглядят призрачными. И Вильярреал не та команда, с которой нельзя было бы справиться. Но явного фаворита здесь нет. Главное, чтобы "пушкари" ответственно подошли к этим матчам. Ведь предыдущие игры показали, что футболисты могут "пощекотать нервы" своим болельщикам, как это было в матче против Бенфики или Олимпиакоса. И ничья против Славии в первом матче тоже оставила неоднозначное впечатление о команде.
"Козырь" Вильярреала
Зато Вильярреал на этом фоне выглядит более уверенно. Победы в каждом матче на стадии плей-офф, и шаг за шагом команда приближается к главному матчу.
Да и не следует забывать, что тренирует "желтую субмарину" Унай Эмери, который является едва ли не главным специалистом в Лиге Европы. И он имеет опыт работы в Арсенале. Поэтому победить свою бывшую команду для него явно будет в радость.
Первые матчи полуфинала Лиги Европы запланированы на 29 апреля. Ответные матчи состоятся 6 мая. Финал примет польский Гданск 26 мая.