Борьбу за трофей продолжат английские Манчестер Юнайтед и Арсенал, испанский Вильярреал и итальянская Рома. В полуфинале МЮ будет противостоять Роме, а Арсенал и Вильярреаль будут между собой определять участника финала. Первые матчи запланированы на 29 апреля, а ответные на 6 мая.

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Сложный календарь Манчестер Юнайтед

Явным фаворитом в этой четверке является Манчестер Юнайтед. Команда Уле Гуннара Сульшера имеет прекрасный подбор исполнителей. Хотя чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов этого не хватило, но побороться за победу в Лиге Европы – вполне достаточно.

Именно Манчестер Юнайтед является главным фаворитом Лиги Европы. В букмекерской компании Favbet коэффициент на победу "красных дьяволов" выставили на уровне 2.

Однако на пути могут стать матчи АПЛ. Английские команды никогда не скрывали того факта, что матчи внутреннего чемпионата для них важнее, чем еврокубки. А в МЮ на время матчей с Ромой выпало сразу два принципиальных противостояния

25 апреля: Лидс – Манчестер Юнайтед

29 апреля: Манчестер Юнайтед – Рома

1 мая: Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

6 мая: Рома – Манчестер Юнайтед

Пожалуй, не стоит искать более принципиальный матч в Англии, чем противостояние МЮ и Ливерпуля. А матчи между Лидсом и Манчестер Юнайтед известны как "противостояние роз". Происходит оно из-за столкновений графств Ланкашир и Йоркшир в войне Алой и Белой розы. А цвета команд отвечают именно им.

Кроме того, в то время в АПЛ ситуация относительно второго места может и не определиться. Поэтому МЮ бросит все силы, чтобы получить серебро внутреннего первенства. Именно этим и может воспользоваться Рома.

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Единственный шанс Ромы

Тем более что Рома как раз и может сделать ставку именно на Лигу Европы. В чемпионате Италии у команды мало шансов побороться даже за Лигу Европы. Команда пока седьмая в турнирной таблице. Поэтому победа в Лиге Европы – это не единственный шанс обеспечить себе место в еврокубках на следующий сезон. Да еще и сразу в Лиге чемпионов, а во время жеребьевки быть в первой корзине.

Но букмекеры мало верят в способность Ромы выйти в финал и победить. Постоянные споры внутри команды, конфликты тренера и ведущих игроков, травмы и не слишком удачные выступления делают "волков" едва ли не главными аутсайдерами в этой четверке – коэффициент 7 на их победу в Лиге Европы.

Возможность Арсенала

В похожей ситуации, как и Рома, оказался Арсенал – провал на внутренней арене. Поэтому и для "канониров" Лига Европы – единственный шанс "сгладить" откровенно провальный сезон. А для Микель Артета показать, что он хороший тренер.

Шансы Арсенала не выглядят призрачными. И Вильярреал не та команда, с которой нельзя было бы справиться. Но явного фаворита здесь нет. Главное, чтобы "пушкари" ответственно подошли к этим матчам. Ведь предыдущие игры показали, что футболисты могут "пощекотать нервы" своим болельщикам, как это было в матче против Бенфики или Олимпиакоса. И ничья против Славии в первом матче тоже оставила неоднозначное впечатление о команде.

Пока шансы Арсенала на победу в Лиге Европы оценены коэффициентом 3,75.

"Козырь" Вильярреала

Зато Вильярреал на этом фоне выглядит более уверенно. Победы в каждом матче на стадии плей-офф, и шаг за шагом команда приближается к главному матчу.

Да и не следует забывать, что тренирует "желтую субмарину" Унай Эмери, который является едва ли не главным специалистом в Лиге Европы. И он имеет опыт работы в Арсенале. Поэтому победить свою бывшую команду для него явно будет в радость.

А вот насчет победы в турнире, то эксперты не слишком верят в испанскую команду – коэффициент 5 на их триумф.

Первые матчи полуфинала Лиги Европы запланированы на 29 апреля. Ответные матчи состоятся 6 мая. Финал примет польский Гданск 26 мая.