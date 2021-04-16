Красивый гол МЮ

Ко второму матчу Манчестер Юнайтед подошел с комфортным преимуществом в счете 2:0. Однако на этом "красные дьяволы" не остановились и с таким же счетом переиграли Гранаду в домашней встрече.

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Нули на табло размочил Эдинсон Кавани. Уже на 6-й минуте уругвайский нападающий получил передачу головой от Погба и в районе 11 метров с лету мощно пробил в угол ворот испанского клуба. Мяч классно попал на ногу Кавани, голкипер лишь взглядом провел выстрел в собственные ворота.

Для 34-летнего Кавани этот результативный удар стал 9-м в 30 матчах за МЮ в этом сезоне во всех турнирах. Также в его активе две голевые передачи.

Эдинсон забил дебютный гол в нынешнем розыгрыше Лиги Европы за два поединка.

Во втором тайме англичане еще однажды отличились во владениях соперника. Сделали они это не без помощи испанцев. Защитник Гранады Вальехо на 90-й минуте встречи отметился автоголом и поставил точку в противостоянии – 2:0 в пользу МЮ.

Клуб из Манчестера вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с итальянской Ромой. Первая встреча запланирована на 29 апреля. Ответный матч состоится 6 мая.

Видео гола Кавани в ворота Гранады