Боротьбу за трофей продовжать англійські Манчестер Юнайтед та Арсенал, іспанський Вільярреал та італійська Рома. У півфіналі МЮ буде протистояти Ромі, а Арсенал та Вільярреалу будуть між собою визначати учасника фіналу. Перші матчі заплановані на 29 квітня, а матчі-відповіді на 6 травня.
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Складний календар Манчестер Юнайтед
Явним фаворитом в цій четвірці є Манчестер Юнайтед. Команда Уле Гуннара Сульшера має чудовий підбір виконавців. Хоча щоб вийти у плей-офф Ліги чемпіонів цього не вистарчило, але поборотися за перемогу в Лізі Європи – цілком достатньо.
Однак на заваді можуть стати матчі АПЛ. Англійські команди ніколи не приховували того факту, що матчі внутрішнього чемпіонату для них важливіші, аніж єврокубки. А в МЮ на час матчів з Ромою випало одразу два принципові протистояння
- 25 квітня: Лідс – Манчестер Юнайтед
- 29 квітня: Манчестер Юнайтед – Рома
- 1 травня: Манчестер Юнайтед – Ліверпуль
- 6 травня: Рома – Манчестер Юнайтед
Мабуть, даремно шукати більш принциповий матч в Англії, аніж протистояння МЮ та Ліверпуля. А матчі між Лідсом та Манчестер Юнайтед відомі як "протистояння троян". Походить воно з сутичок графств Ланкашир та Йоркшир у війні Червоної та Білої троянд. А кольори команд відповідають саме ним.
Окрім того, на той час в АПЛ ситуація щодо другого місця може і не визначитися. Тому МЮ кине всі сили, щоб здобути срібло внутрішньої першості. Саме цим і може скористатися Рома.
Єдиний шанс Роми
Тим більше що Рома якраз і може зробити ставку саме на Лігу Європи. В чемпіонаті Італії в команди мало шансів поборотися навіть за Лігу Європи. Команда поки сьома в турнірній таблиці. Відтак перемога в Лізі Європи – це не єдиний шанс забезпечити собі місце в єврокубках на наступний сезон. Так ще й одразу в Лізі чемпіонів, а під час жеребкування бути в першому кошику.
Можливість Арсеналу
В схожій ситуації, як і Рома, опинився Арсенал – провал на внутрішній арені. Тож і для "канонірів" Ліга Європи – чи не єдиний шанс "згладити" відверто провальний сезон. А для Мікеля Артети показати, що він хороший тренер.
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Шанси Арсеналу не виглядають примарними. Та й Вільярреал не та команда, з якою не можна було б справитися. Але явного фаворита тут немає. Головне, щоб "гармаші" відповідально підійшли до цих матчів. Адже попередні ігри показали, що футболісти можуть "полоскотати нерви" своїм вболівальникам, як це було у матчі проти Бенфіки чи Олімпіакоса. Та й нічия проти Славії в першому матчі теж залишила неоднозначне враження про команду.
"Козир" Вільярреалу
Натомість Вільярреал на цьому фоні виглядає більш впевнено. Перемоги в кожному матчі на стадії плей-офф, і крок за кроком команда наближається до головного матчу.
Та й не слід забувати, що тренує "жовту субмарину" Унай Емері, який є чи не головним спеціалістом про Лізі Європи. І він має досвід роботи в Арсеналі. Тому перемогти свою колишню команду для нього явно буде в радість.
Перші матчі півфіналу Ліги Європи заплановані на 29 квітня. Матчі-відповіді відбудуться 6 травня. Фінал прийме польський Гданськ 26 травня.