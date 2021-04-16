Боротьбу за трофей продовжать англійські Манчестер Юнайтед та Арсенал, іспанський Вільярреал та італійська Рома. У півфіналі МЮ буде протистояти Ромі, а Арсенал та Вільярреалу будуть між собою визначати учасника фіналу. Перші матчі заплановані на 29 квітня, а матчі-відповіді на 6 травня.

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Складний календар Манчестер Юнайтед

Явним фаворитом в цій четвірці є Манчестер Юнайтед. Команда Уле Гуннара Сульшера має чудовий підбір виконавців. Хоча щоб вийти у плей-офф Ліги чемпіонів цього не вистарчило, але поборотися за перемогу в Лізі Європи – цілком достатньо.

Саме Манчестер Юнайтед є головним фаворитом Ліги Європи. У букмекерській компанії Favbet коефіцієнт на перемогу "червоних дияволів" виставили на рівні 2.

Однак на заваді можуть стати матчі АПЛ. Англійські команди ніколи не приховували того факту, що матчі внутрішнього чемпіонату для них важливіші, аніж єврокубки. А в МЮ на час матчів з Ромою випало одразу два принципові протистояння

25 квітня: Лідс – Манчестер Юнайтед

29 квітня: Манчестер Юнайтед – Рома

1 травня: Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

6 травня: Рома – Манчестер Юнайтед

Мабуть, даремно шукати більш принциповий матч в Англії, аніж протистояння МЮ та Ліверпуля. А матчі між Лідсом та Манчестер Юнайтед відомі як "протистояння троян". Походить воно з сутичок графств Ланкашир та Йоркшир у війні Червоної та Білої троянд. А кольори команд відповідають саме ним.

Окрім того, на той час в АПЛ ситуація щодо другого місця може і не визначитися. Тому МЮ кине всі сили, щоб здобути срібло внутрішньої першості. Саме цим і може скористатися Рома.

Єдиний шанс Роми

Тим більше що Рома якраз і може зробити ставку саме на Лігу Європи. В чемпіонаті Італії в команди мало шансів поборотися навіть за Лігу Європи. Команда поки сьома в турнірній таблиці. Відтак перемога в Лізі Європи – це не єдиний шанс забезпечити собі місце в єврокубках на наступний сезон. Так ще й одразу в Лізі чемпіонів, а під час жеребкування бути в першому кошику.

Але букмекери мало вірять у спроможність Роми вийти у фінал та перемогти. Постійні суперечки всередині команди, конфлікти тренера та провідних гравців, травми та не надто вдалі виступи роблять "вовків" чи не головними аутсайдерами в цій четвірці – коефіцієнт 7 на їх перемогу в Лізі Європи.

Можливість Арсеналу

В схожій ситуації, як і Рома, опинився Арсенал – провал на внутрішній арені. Тож і для "канонірів" Ліга Європи – чи не єдиний шанс "згладити" відверто провальний сезон. А для Мікеля Артети показати, що він хороший тренер.

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Шанси Арсеналу не виглядають примарними. Та й Вільярреал не та команда, з якою не можна було б справитися. Але явного фаворита тут немає. Головне, щоб "гармаші" відповідально підійшли до цих матчів. Адже попередні ігри показали, що футболісти можуть "полоскотати нерви" своїм вболівальникам, як це було у матчі проти Бенфіки чи Олімпіакоса. Та й нічия проти Славії в першому матчі теж залишила неоднозначне враження про команду.

Поки шанси Арсеналу на перемогу в Лізі Європи оцінені коефіцієнтом 3,75.

"Козир" Вільярреалу

Натомість Вільярреал на цьому фоні виглядає більш впевнено. Перемоги в кожному матчі на стадії плей-офф, і крок за кроком команда наближається до головного матчу.

Та й не слід забувати, що тренує "жовту субмарину" Унай Емері, який є чи не головним спеціалістом про Лізі Європи. І він має досвід роботи в Арсеналі. Тому перемогти свою колишню команду для нього явно буде в радість.

А от щодо перемоги в турнірі, то тут експерти не надто вірять в іспанську команду – коефіцієнт 5 на їх тріумф.

Перші матчі півфіналу Ліги Європи заплановані на 29 квітня. Матчі-відповіді відбудуться 6 травня. Фінал прийме польський Гданськ 26 травня.