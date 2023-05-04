Сыграть бок о бок с украинцем: отец Месси должен был провести встречу с представителем МЛС
Источник:Джанлука ди Марцио
Сага с трансфером Лионеля Месси только набирает обороты. Аргентинский футболист может оказаться в США.
Отец Лионеля Месси должен был провести встречу с очередным клубом, который грезит подписанием соглашения с аргентинцем. В этот раз Хорхе сходил на рандеву с представителем Интер Майами.
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Влекут надежды
Американский коллектив, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов, не желает так просто выходить из борьбы за многократного обладателя "Золотого мяча". Интер Майами горит безумным желанием заключить соглашение с Месси, однако американцам будет сложно "переплюнуть" денежное предложение Аль-Хилаля. Скорее всего, Интер Майами – аутсайдер в борьбе за легендарного футболиста.
Однако ранее сообщалось, что все клубы МЛС готовы распределить между собой зарплату Лионеля, а аргентинец уже сам будет выбирать, к какому коллективу ему присоединиться. Все потому, что Месси может стать суперовой визиткой для США перед ЧМ-2026, хозяйкой которой она будет. К тому же семья аргентинца только для того, чтобы перебраться в США.
Трансферная сага Месси
- ПСЖ не может прийти к соглашению с аргентинским футболистом о продолжении сотрудничества. Французский гранд еще и поставил перед Лионелем бессмысленный ультиматум, чем сами себе вырыл яму. Аргентинец решил, что текущий сезон в состоянии французского гранда станет для него последним.
- Месси активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы Лионель вернулся в Каталонию. К тому же близкий друг аргентинца Луис Суарес нечаянно "анонсировал" камбек Месси в состояние "сине-гранатовых". Добивая ситуацию, у Лионеля возник еще один конфликт в ПСЖ, из-за чего он ушел с тренировки. В одном из матчей фанаты парижан освистали аргентинского футболиста
- Одним из фантастических вариантов остается переход аргентинца в Аль-Хилаль. Саудовский коллектив уже предложил Месси соглашение, в котором отмечено, что Лионель будет получать в Аль-Хилале более 400 миллионов евро в год, что вдвое больше, чем Криштиану Роналду.