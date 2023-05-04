Сыграть бок о бок с украинцем: отец Месси должен был провести встречу с представителем МЛС

Сага с трансфером Лионеля Месси только набирает обороты. Аргентинский футболист может оказаться в США.

Отец Лионеля Месси должен был провести встречу с очередным клубом, который грезит подписанием соглашения с аргентинцем. В этот раз Хорхе сходил на рандеву с представителем Интер Майами.

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Влекут надежды

Американский коллектив, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов, не желает так просто выходить из борьбы за многократного обладателя "Золотого мяча". Интер Майами горит безумным желанием заключить соглашение с Месси, однако американцам будет сложно "переплюнуть" денежное предложение Аль-Хилаля. Скорее всего, Интер Майами – аутсайдер в борьбе за легендарного футболиста.

Однако ранее сообщалось, что все клубы МЛС готовы распределить между собой зарплату Лионеля, а аргентинец уже сам будет выбирать, к какому коллективу ему присоединиться. Все потому, что Месси может стать суперовой визиткой для США перед ЧМ-2026, хозяйкой которой она будет. К тому же семья аргентинца только для того, чтобы перебраться в США.

Трансферная сага Месси