В январе 2023 года Александр Усик отметил свой 36-й день рождения. Однако обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в хевивейте еще не сказал своего последнего слова в боксе и планирует продолжить свою карьеру.
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Усик не отказался от своей цели
Несмотря срыв переговоров с Тайсоном Фьюри по поводу боя за абсолют, Александр Усик надеется реализовать самую заветную мечту.
"Пока у меня есть конкретная цель. И вместе с командой мы будем к ней идти. Это абсолютное чемпионство, да. Далее посмотрим.
Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни", - сказал Усик.
Также украинский чемпион высказался по поводу возможной очной встречи с "Цыганским королем" на супертурнире в Саудовской Аравии.
"По бою с Тайсоном Фьюри пока ничего не могу сказать: пока бой не планируется, потому что переговоры, скажем так, в тупике. Насколько знаю, Уайлдер и Джошуа будут боксировать в конце этого года, но детали контракта обсуждаются внутри их команд, поэтому тоже никаких конкретных комментариев.
Что касается победителя: у каждого есть свой потенциал. Для Уайлдера ставка на нокаут. Джошуа очень техничный боксер и тоже с нокаутирующим ударом. Но говорить о преимуществе какого-нибудь боксера нельзя: в ринге победа зависит от многих факторов", – рассказал Усик.
- Напомним, что боксерская ассоциация WBA официально санкционировала бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.
- Ожидается, что поединок состоится в конце июля или начале августа.
- Если Усик победит Дюбуа, то украинский чемпион станет участником мегатурнира четырех топ-звезд хевивейта в Саудовской Аравии.