В январе 2023 года Александр Усик отметил свой 36-й день рождения. Однако обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в хевивейте еще не сказал своего последнего слова в боксе и планирует продолжить свою карьеру.

Читайте также Бой Усик – Дюбуа уйдет с молотка: менеджер украинского чемпиона анонсировал промоутерские торги

Усик не отказался от своей цели

Несмотря срыв переговоров с Тайсоном Фьюри по поводу боя за абсолют, Александр Усик надеется реализовать самую заветную мечту.

"Пока у меня есть конкретная цель. И вместе с командой мы будем к ней идти. Это абсолютное чемпионство, да. Далее посмотрим.

Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни", - сказал Усик.

К слову. Александр Усик в 2018-2019 годах был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В начале 2019 года украинец объявил о переходе в супертяжелый дивизион.

Также украинский чемпион высказался по поводу возможной очной встречи с "Цыганским королем" на супертурнире в Саудовской Аравии.

"По бою с Тайсоном Фьюри пока ничего не могу сказать: пока бой не планируется, потому что переговоры, скажем так, в тупике. Насколько знаю, Уайлдер и Джошуа будут боксировать в конце этого года, но детали контракта обсуждаются внутри их команд, поэтому тоже никаких конкретных комментариев.

Что касается победителя: у каждого есть свой потенциал. Для Уайлдера ставка на нокаут. Джошуа очень техничный боксер и тоже с нокаутирующим ударом. Но говорить о преимуществе какого-нибудь боксера нельзя: в ринге победа зависит от многих факторов", – рассказал Усик.