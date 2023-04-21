Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту титула с британским боксером Даниэлем Дюбуа. Для украинского чемпиона это будет первый бой с августа прошлого года, когда Александр победил в реванше Джошуа.

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Красюк: Польша для нас братская страна

Промоутер Александр Красюк поделился последними новостями по переговорам с представителями Даниэля Дюбуа. Вполне вероятно, что поединок проведут в Польше, где будет обеспечена огромная поддержка Усика со стороны украинских и местных болельщиков. Однако это не единственный вариант локации мегафайта.

Рассматриваем несколько вариантов для места проведения. Самая главная это Великобритания, также смотрим на Ближний Восток. И есть такая интересная идея, сейчас мы ее отрабатываем, сделать этот поединок в Польше, где очень большое количество наших соотечественников, и Польша для нас является братской страной. Почему бы не воспользоваться этими обстоятельствами?

– заявил Красюк.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас рассказал, когда может состояться бой Усик – Дюбуа. Боксеры не планируют затягивать переговоры, которые должны завершиться до 2 мая.