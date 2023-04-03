29 апреля Александр Усик должен был провести объединительный бой против Тайсона Фьюри, но из-за жадности "Цыганского короля" переговоры были сорваны. Теперь вместо борьбы за четвертый пояс хевивейта Усик должен провести обязательную защиту своих поясов.

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Новый соперник Усика

В WBA официально санкционировали титульный бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Организация предоставила представителям боксеров 30 дней на согласование контракта. Переговорный период продлится с 4 апреля по 2 мая.

Ранее сообщалось, что стороны уже начали переговоры по организации поединка. Рассматриваются две локации мегафайта – Лондон и Манчестер.

Напомним, что свой последний бой Александр Усик провел 20 августа 2022 года. Тогда благодаря раздельному решению судей он защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в реванше с Энтони Джошуа.

Что известно о сопернике Усике