29 апреля Александр Усик должен был провести объединительный бой против Тайсона Фьюри, но из-за жадности "Цыганского короля" переговоры были сорваны. Теперь вместо борьбы за четвертый пояс хевивейта Усик должен провести обязательную защиту своих поясов.
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Новый соперник Усика
В WBA официально санкционировали титульный бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Организация предоставила представителям боксеров 30 дней на согласование контракта. Переговорный период продлится с 4 апреля по 2 мая.
Ранее сообщалось, что стороны уже начали переговоры по организации поединка. Рассматриваются две локации мегафайта – Лондон и Манчестер.
Напомним, что свой последний бой Александр Усик провел 20 августа 2022 года. Тогда благодаря раздельному решению судей он защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в реванше с Энтони Джошуа.
Что известно о сопернике Усике
- Даниэль Дюбуа являлся главной надеждой Великобритании на Олимпиаде-2020. Однако боксер решил стать чемпионом мира в профессиональном боксе.
- В 2017 году британец провел свой первый поединок на профи-ринге.
- Всего 25-летний боксер одержал 19 побед и потерпел одно поражение от Джо Джойса.
- Свой последний поединок он провел 22 декабря 2022 против южноафриканца Кевина Лерена.
- Британец одержал победу в третьем раунде, но трижды побывал в нокдауне. Это была первая защита титула регулярного чемпиона мира по версии WBA, который он завоевал в июне 2022 года.