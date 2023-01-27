Отец Джоковича нашел оправдание своему празднованию с символикой России на Australian Open

Новак Джокович 27 января борется за выход в финал Australian Open-2023. Но не столько игра теннисиста привлекла внимание, сколько поведение его отца Срджана Джоковича.

Поступок Джоковича-старшего запятнал репутацию своего звездного сына. Все произошло после матча Открытого чемпионата Австралии, в котором Новак сыграл против россиянина Андрея Рублева, под нейтральным флагом допущенный организаторами Australian Open.

К теме Отец Джоковича праздновал победу сына на Australian Open с символикой русских кафиров.

Джокович-старший: Я не собирался вызывать такие заголовки или срыв

Серб без шансов разгромил Рублева в трех сетах четвертьфинала – 1:6, 2:6 и 4:6. Новак пробился в полуфинал в Мельбурне.

Отец теннисиста Срджан отметил победу сына в компании сербских и российских болельщиков на лестнице арены. Но из понятных предпочтений сделать это с символикой враждебной страны, которая 24 февраля устроила полномасштабное вторжение в Украину.

На одном из их флагов был изображен президент "большой страны" Владимир Путин. Также рядом были и "флаги" с символикой российских кафиров в Донецке, и пропутинская организация, известная под названием "ночные волки". Также был замечен мужчина в футболке с большой белой буквой "z".

В этом безумном действе принял участие и отец сербского теннисиста. На видео еще и слышно, как он произносит "живели Руси".

Видео момента

Такое празднование вызвало целую гору критики и возмущений в сторону не только отца теннисиста, но и Новака Джоковича. Полиция уже допросила нарушителей, которые угрожали охранникам арены

Любопытно! Фанаты пронесли русскую символику, исключением не являются одежда, флаги или другие вещи с буквой "z", которая стала символом россиян в полномасштабном вторжении в Украину, несмотря на запрет их использования на матчах Australian Open. Большую роль в таком решении организаторов сыграл посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, обратившийся к организаторам турнира на этот счет.

Охранникам даже раздали флаги России чтобы те знали, кого из болельщиков нельзя пропускать на трибуны.

"Моя семья пережила ужас войны, поэтому мы хотим только мира"

После чего отец Новака принялся оправдываться. Вроде бы он не собирался делать скандал, а просто сделал фото с фанатами его сына, ведь его семья пережила войну. Срджан заверил, что только приехал поддержать Новака, но не больше.

Чтобы не раздувать еще больший скандал, отец теннисиста решил смотреть за полуфиналом сына уже не с трибун, а по телевизору.

Я здесь только для того, чтобы поддержать своего сына. Я не собирался вызывать такие заголовки или срыв. Я был на улице с фанатами Новака и делал все, чтобы отпраздновать его победу. Я фотографировался с фанатами и попался на этом. Моя семья пережила ужас войны, поэтому мы хотим только мира. Я решил, что буду смотреть матчи Новака из дома. Желаю отличного матча и, как всегда, буду болеть за своего сына,

– подчеркнул отец Джоковича.

Также посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал Новака Джоковича наконец прервать свое молчание и публично высказаться о войне в Украине.

Напомним, что начало скандала с российскими флагами началось еще с матча украинки Екатерины Байндль. Кто-то из российских фанатов взял с собой на трибуне флаг враждебной страны в матче украинки против россиянки Камиллы Рахимовой.

А на одном из болельщиков была одета футболка с изображением российского президента Владимира Путина.

Прямо сейчас Новак Джокович борется за выход в финал Australian Open-2023. Его соперником американец Томми Пол. Первый сет забрал серб – 7:5.