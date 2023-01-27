Вчинок Джоковича-старшого заплямував репутацію свого зіркового сина. Все сталось після матчу Відкритого чемпіонату Австралії, у якому Новак зіграв проти росіянина Андрєя Рубльова, якого під нейтральним прапором допустили організатори Australian Open.

До теми Батько Джоковича святкував перемогу сина на Australian Open з символікою російських окупантів

Джокович-старший: Я не мав наміру викликати такі заголовки чи зрив

Серб без шансів розгромив Рубльова у трьох сетах чвертьфіналу – 1:6, 2:6 та 4:6. Новак пробився у півфінал в Мельбурні.

Батько тенісиста Срджан відсвяткував перемогу сина у компанії сербських та російських уболівальників на сходах арени. Але зі зрозумілих вподобань зробити це із символікою ворожої країни, яка 24 лютого влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну.

На одному з їх прапорів був зображений президент "велікой страни" Владімір Путін. Також поруч були й "прапори" з символікою російських окупантів в Донецьку, та пропутінська організація, відома під назвою "ночниє волки". Також був помічений чоловік у футболці з великою білою літерою "z".

У цьому всьому божевільному дійстві взяв участь й батько сербского тенісиста. На відео ще й чутно, як він виголошує "живели Руси".

Відео моменту

Таке святкування викликало цілу гору критики та обурень у сторону не лише батька тенісиста, а й самого Новака Джоковича. Поліція вже допитала порушників, які погрожували охоронцям арени.

Цікаво! Фанати пронесли російську символіку, виключенням не є одяг, прапори чи інші речі зі літерою "z", яка стала символом росіян у повномасштабному вторгненні в Україну, попри заборону їх використання на матчах Australian Open. Велику роль у такому рішенні організаторів відіграв посол України в Австралії Василь Мірошниченко, який звернувся до організаторів турніру з цього приводу. Охоронцям навіть роздали прапори Росії, щоб ті знали, кого з уболівальників не можна пропускати на трибуни.

"Моя сім'я пережила жах війни, тому ми хочемо лише миру"

Після чого батько Новака взявся виправдовуватись. Начебто він не мав наміру робити скандал, а просто зробив фото з фанатами його сина, адже його сім'я пережила війну. Срджан запевнив, що лише приїхав підтримати Новака, але не більше.

Щоб не роздувати ще більший скандал батько тенісиста вирішив дивитись за півфіналом сина вже не з трибун, а по телевізору.

Я тут лише для того, щоби підтримати свого сина. Я не мав наміру викликати такі заголовки чи зрив. Я був на вулиці з фанатами Новака і робив усе, щоб відсвяткувати його перемогу. Я фотографувався з фанатами та попався на цьому. Моя сім'я пережила жах війни, тому ми хочемо лише миру. Я вирішив, що дивитимуся матчі Новака з дому. Бажаю відмінного матчу і, як завжди, вболіватиму за свого сина,

– наголосив батько Джоковича.

Також посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав Новака Джоковича нарешті перервати своє мовчання та публічно висловитись про війну в Україні.

Зверніть увагу! Прямо зараз Новак Джокович змагається за вихід у фінал Australian Open-2023. Його суперником американець Томмі Пол. Перший сет забрав серб – 7:5.