Матч состоится в Зенице, где сборная Украины уже провела предматчевую тренировку. Ожидается, что матч посетят около 12 тысяч зрителей.

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Ребров оценил уровень соперников в плей-офф

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров уже объявил финальную заявку команду на эту игру. К сожалению, за ее пределами оказался Виктор Цыганков, который не успел восстановиться от травмы.

Накануне важного поединка своими ожиданиями от игры поделился наставник сборной Украины. Он рассказал о психологической подготовке своей команды, которая будет иметь важнейшее значение.

Со всеми на этом уровне очень тяжело играть. Особенно сейчас. Матчи плей-офф – это совсем другая атмосфера. Рад, что мы уже имели опыт выступать на этом уровне, где мы играли в плей-офф против Шотландии и Уэльса. Я думаю, все игроки понимают, что в этой встрече важно проявить характер. Плюс понимать, как обыгрывать эту команду,

– сказал Ребров.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Украина начнется в 21.45. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция, видео голов во время поединка и обзор игры сразу после финального свистка. Смотреть онлайн матч можно будет на региональных каналах Суспільного, а также на ОТТ-платформе Megogo.

Интересно. До этого Украина дважды в истории встречалась с Боснией и Герцеговиной. Оба матча состоялись осенью 2021 года – на выезде победила наша сборная, а во Львове была зафиксирована ничья.