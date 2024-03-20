До этого Босния и Герцеговина и Украина дважды играли между собой в квалификации ЧМ-2022, который состоялся в Катаре. Дебютное противостояние между этими сборными закончилось ничьей на футбольном поле "Арены Львов" 1:1 и было датировано 12 октября 2021-го года, сообщает 24 Канал.

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Дебютная встреча закончилась мировой

Уже на 15-й минуте матча Андрей Ярмоленко открыл счет в поединке после передачи Виктора Цыганкова. Однако домашнюю победу еще тогда подопечным Александра Петракова удержать не удалось. В середине второго тайма Анел Ахмедходжич сравнял цифры на табло, спасая боснийскую сборную от поражения.



Украина – Босния и Герцеговина / Фото УАФ, Павла Кубанова

К сожалению, участие в предстоящей игре уже точно не примет Ярмоленко. Капитан "сине-желтых" не успел восстановиться от травмы. Также из-за повреждения участие в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 может не принять другой лидер сборной Цыганков. Виктор приехал в расположение национальной команды с травмой, которую получил в игре Ла Лиги Жирона – Осасуна (2:0), где украинец отметился ассистом.

Сейчас судьба Цыганкова в следующей игре под вопросом. Хотя правый вингер Жироны прилетел вместе с командой в Сараево.

Первая победа украинской сборной

Вторая очная встреча боснийцев и украинцев состоялась 16 ноября 2021-го года. Украина тогда гостила на поле соперника, но смогли получить положительный для себя результат. Голы Александра Зинченко и Артема Довбыка принесли "сине-желтым" победу со счетом 0:2.

Оба результативных удара были зафиксированы во втором тайме.

Босния и Герцеговина – Украина / Фото УАФ, Павла Кубанова

Далеко не все участники двух предыдущих встреч смогут сыграть в матче 21 марта. В заявке сборной Украины, кроме Ярмоленко, нет целой группы тех игроков: Эдуарда Соболя, Сергея Кривцова, Виктора Корниенко, Игоря Харатина, Артема Шабанова, Сергей Булеца, Дмитрия Ризныка (в резервном списке), Тараса Качарабы, Дениса Гармаша, Виктора Коваленко, Виталия Буяльского, Александра Сироты и Тараса Степаненко.

Последний, к слову, тоже не успел залечить травму. А Андрей Пятов, который защищал ворота украинской команды в первом поединке, вообще уже закончил карьеру и является тренером вратарей в донецком Шахтере. В то же время в украинской сборной есть новые молодые лица – Георгий Судаков, Владимир Бражко и другие.

Важно! Третья в истории встреча Боснии и Герцеговины и Украины стартует 21 марта в 21:45 (по Киеву). В этом матче определится финалист плей-офф отбора на Евро-2024, который сыграет 26 марта против триумфатора противостояния Израиль – Исландия (21 марта).