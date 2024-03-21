Сергей Станиславович включил в заявку сборной Украины 23-х футболистов. Вне выбора Реброва остались сразу пятеро игроков – Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Виктор Цыганков и Даниил Сикан.
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Заявка сборной Украины на игру против боснийцев
К сожалению, Виктор Цыганков таки не сможет помочь команде в игре против боснийцев. Тренерский штаб до последнего надеялся на помощь правого вингера Жироны, который приехал в расположение сборной с травмой. Но 21 марта Цыганков будет следить за матчем с трибун в Зенице.
Зато Ребров доверил место в заявке талантливым Максиму Таловеру и Владимиру Бражко. Также среди 23-х игроков есть фамилия одного из лидеров Днепра-1 Алексея Гуцуляка. Александр Тымчик, которого Ребров довызвал в национальную команду, тоже попал в заявку на ближайшую игру.
- Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин.
- Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко.
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Алексей Гуцуляк и Александр Зубков.
- Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик и Владислав Ванат.
Победитель поединка выйдет в финал плей-офф, где 26 марта сыграет против триумфатора другого полуфинала Израиль – Исландия. Именно победитель финального поединка выйдет в финальную часть Евро-2024, которое уже в июне стартует в Германии.