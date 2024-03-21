Матч відбудеться у Зениці, де збірна України вже провела передматчеве тренування. Очікується, що матч відвідають близько 12 тисяч глядачів.

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Ребров оцінив рівень суперників у плей-оф

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров вже оголосив фінальну заявку команду на цю гру. На жаль, поза її межами опинився Віктор Циганков, який не встиг відновитись від травми.

Напередодні важливого поєдинку своїми очікуваннями від гри поділився керманич збірної України. Він розповів про психологічну підготовку своєї команди, яка матиме надважливе значення.

З усіма на цьому рівні дуже важко грати. Особливо зараз. Матчі плей-оф – це зовсім інша атмосфера. Радий, що ми вже мали досвід виступати на цьому рівні, де ми грали у плей-оф проти Шотландії та Вельсу. Я думаю, всі гравці розуміють, що в цій зустрічі важливо проявити характер. Плюс розуміти, як обігрувати цю команду,

– сказав Ребров.

Нагадаємо, що матч Боснія і Герцеговина – Україна розпочнеться о 21.45. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція, відео голів під час поєдинку та огляд гри одразу після фінального свистка. Дивитися онлайн матч можна буде на регіональних каналах Суспільного, а також на ОТТ-платформі Megogo.

Цікаво. До цього Україна двічі в історії зустрічалася з Боснією і Герцеговиною. Обидва матчі відбулися восени 2021 року – на виїзді перемогла наша збірна, а у Львові було зафіксовано нічию.