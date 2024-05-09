Трансфер или продление контракта: известный инсайдер рассказал о будущем Лунина в Реале

Андрей Лунин в сезоне-2023/2024 получил долгожданный шанс продемонстрировать всему миру свои качества. Он проводит лучшую кампанию в карьере и заинтересовал немало топ-клубов, которые летом готовы оформить трансфер украинца.

Его действующее соглашение с Реалом истекает 30 июня 2025 года. Поэтому стал остро вопрос о будущем, ведь мадридцы не готовы отпускать вратаря бесплатно.

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Что решил Лунин

Приоритетным вариантом для "сливочных" является продление соглашения. Они перешли к активным действиям после перформанса Андрея Лунина в матче с Манчестер Сити и решили предложить контракт на улучшенных условиях.

Однако украинец не согласился сразу и запросил зарплату близкую к уровню Тибо Куртуа, ведь понимает, что имеет заинтересованность от других грандов и снова может оказаться в Реале на скамейке запасных после полноценного восстановления бельгийского вратаря. Поэтому переговоры на какое-то время стали на паузу.

Сообщалось, что этим могут воспользоваться Бавария, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Милан. "Красные дьяволы" обращались с предложением к Реалу и даже появлялась информация, что трансфер почти оформлен.

Впрочем, все идет к тому, что украинский вратарь все же останется в нынешнем клубе. Известный инсайдер Никола Скира заявил, что стороны находятся в шаге от заключения нового соглашения. По его информации, оно будет действовать до 2029 года. Его условия пока остаются неизвестными.

. В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 30 матчей за Реал, в которых пропустил 28 голов и 12 матчей отыграл "на ноль".

Следующий поединок "сливочные" сыграют 11 мая на выезде против Гранады. Он уже не будет иметь турнирного значения для команды Карло Анчелотти, ведь она досрочно стала чемпионом Испании. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.