По результатам матча, в финал в финал, где он встретится с Боруссией Д. Испанские СМИ оценили игру украинского голкипера Андрея Лунина в противостоянии.

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Украинец получил положительную оценку

Карло Анчелотти сдержал свое слово и выпустил Андрея Лунина в стартовом составе матча. Тибо Куртуа оказался на скамейке запасных.

Украинец хорошо отыграл против Кейна. Сначала он отразил его удар, когда казалось, что мяч шел выше ворот, а затем Лунин удачно сыграл на перехват. И уже в третий раз в противостоянии с Кейном он отличился, когда отразил удар в ближний угол, а также сдержал угрозу от Мусиалы. Только против удара Дэвиса украинец был бессилен.

Андрей Лунин получил оценку 8. Лучшими игроками матча по версии издания стали Винисиус Жуниор и Хосел – они получили по 10 баллов.

Важно! Финал Лиги чемпионов-2023/2024 состоится на "Уэмбли" 1 июня в 22:00 по киевскому времени. За кубок Реал сразится с Боруссией Д.

Напомним, что Реал выиграл наибольшее количество турниров Кубка и Лиги чемпионов УЕФА. "Сливочные" были победителями 14 раз.