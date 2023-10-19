Поиски продолжаются: именитый тренер из Испании готовит отказ Шахтеру, Тудор – не приоритет

Оскар Гарсия не готов перебраться в состояние донецкого коллектива. "Горняки" продолжают свои поиски.

Оливер Гарсия готовит отказ Шахтеру. Игорь Тудор оказался не первым приоритетом "кротов".

Достойно внимания Борьба против правила, позволяющего легионерам покидать клубы: Палкин вошел в Комитет УЕФА

Без надежды надеются

Украинский гранд ведет активный поиск нового тренера своей команды. Дончане уволили Патрика ван Лаувена, которого временно сменил Дарио Срна. Хорват имеет даже возможность стать главным тренером Шахтера Однако "горняки", хотя и дали легенде своего клуба время, чтобы показать результат, все равно надеются на приход иностранного звездного тренера.

В частности, "кроты" в первую очередь сделали предложение Оливеру Гарсии, который находится без клуба. Дончане попытались убедить испанского специалиста возглавить чемпионов Украины, однако тот планирует отказать "горнякам" по личным причинам. Дело в том, что Гарсия пока не в состоянии возвращаться к тренерской работе.

Что известно об Оливере Гарсии

Последним клубом испанца был французский Реймс, но вот он оставил команду чуть больше года назад на фоне ухудшения результатов команды, а также дочери.

Гарсию подменил 30-летний Уилл Стилл, который пришел в команду только в роли поклонника Football Manager. Под его руководством команда начала прогрессировать.

Гарсия в свое время тренировал Маккаби Тель-Авив, Брайтон, Уотфорд, РБ Зальцбург, Сент-Этьен, Олимпиакос и Сельту.

В активе испанского наставника тотальный триумф в чемпионате Израиля, а также дважды поднимал над головой кубок чемпиона Австрии.