Шахтер, возможно, уже получил нового главного тренера. Стало известно, кто был инициатором увольнения ван Лаувена.

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Несколько планов

Донецкий коллектив принял несколько неожиданное решение, заключавшееся в освобождении Патрика ван Лаувена. "Кроты" сразу нашли замену нидерландскому наставнику, поскольку место на тренерском мостике временно занял Дарио Срна, исполнявший роль спортивного директора клуба Но вот приставка "исполняющий обязанности" главного тренера перед именем Дарио Срны со временем может исчезнуть, поскольку донецкий коллектив рассматривает вариант с тем, чтобы именно хорват взял полное руководство над "горняками".

Пока кандидатура Срны рассматривается все же как временная, однако все в руках Дарио. Дело в том, что успешные выступления Шахтера под руководством хорватского наставника могут сохранить ему место в команде. Но вот это больше смотрится как "план В". Все из-за того, что "горняки" находятся в активном поиске нового тренера, скорее всего, в очередной раз нацелившись на иностранного тренера, однако доступных квалифицированных коучей пока сложно найти на рынке, потому что не каждый поедет в Украину, поэтому у Срны есть время, чтобы "втереться" в доверие".

Уволить Патрика ван Леувена, так же, как и перед этим назначить – это решение Рината Ахметова. Этот тренер был именно его креатурой, отнюдь не гендиректором или спортдиректором. Их роль была раздобыть его из Зари и все. Сейчас президент Шахтера принял новое решение. Где-то на эмоциях. Но оно вызревало уже несколько недель,

– сказал журналист Игорь Бурбас.

Нидерландец в Шахтере