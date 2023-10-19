Олівер Гарсія готує відмову Шахтарю. Ігор Тудор виявився не першим пріоритетом "кротів".

Варте уваги Боротьба проти правила, яке дозволяє легіонерам залишати клуби: Палкін увійшов до Комітету УЄФА

Без надії сподіваються

Український гранд веде активний пошук нового тренера для своєї команди. Донеччани звільнили Патріка ван Лаувена, якого тимчасово підмінив Даріо Срна. Хорват має навіть нагоду стати головним тренером Шахтаря, проте "гірники", хоч і дали легенді свого клубу час, аби показати результат, все одно надіяться на прихід іноземного зіркового тренера.

Зокрема, "кроти" в першу чергу зробили пропозицію Оліверу Гарсії, який наразі перебуває без клубу. Донеччани спробували переконати іспанського фахівця очолити чемпіонів України, проте той планує відмовити "гірникам" з особистих причин. Діло в тому, що Гарсія наразі не в змозі повертатися до тренерської роботи.

Варто відзначити. Донецький клуб також зацікавлений у послугах колишнього тренера Марселя Ігоря Тудора, а також веде боротьбу з Динамо за Марека Папшуна, який вигравав із Ракувом чемпіонат Польщі.

Що відомо про Олівера Гарсію