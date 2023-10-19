Сергей Палкин официально вошел в Комитет УЕФА. К тому же "горняк" стал в европейские организации "особым".

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Будет иметь большее влияние

Генеральный директор донецкого коллектива будет представлять Украину в главном институте европейского футбола. Дело в том, что Палкин вошел в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. Каденция новоизбранного Комитета рассчитана на 4 года.

Стоит отметить, что генеральный директор Шахтера, а также президент Боруссии Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке станут единственными представителями футбольных клубов, поскольку остальные члены Комитета выступают от национальных ассоциаций. К тому же первое заседание обновленного состава Комитета состоится уже 1 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария).

Напомним, что именно Сергей Палкин неоднократно жаловался на новое правило ФИФА, позволявшей легионерам самовольно покинуть украинский коллектив, что приносило огромный финансовый ущерб клубам.

Кстати говоря. В мае 2019-го отстраненный президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко был назначен главой Комитета УЕФА.

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