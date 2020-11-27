Опубліковано останнє прижиттєве відео з Марадоною: він привітався з маленькою дівчинкою
В мережі опублікували останнє прижиттєве відео з Дієго Марадоною. На ньому вже важкохворий чоловік мило привітався з маленькою дівчинкою.
Відео записав сусід Марадони, який жив поруч з ним в Сан-Андрес. Марадона орендував там будинок.
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На короткому відео видно, як важкохворий Марадона виходить зі свого дому. Його супроводжують одразу троє чоловіків. Марадона тримається за плече одного з них. Ще один йде позаду разом з кріслом.
В один з моментів маленька дівчинка вирішила привітатися з Марадоною. Вона вигукнула "Привіт, Дієго!". Марадона у відповідь помахав їй рукою.
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- Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року.
- У нього були проблеми зі здоров'ям. На початку листопада його госпіталізували до лікарні, де зробили операцію на мозку.
- В Аргентині після смерті Марадони оголосили триденну жалобу.
- Під час прощання з Марадоною, в столиці Аргентини сталися сутички. Адже не всі змогли попрощатися. Дехто вирішив перелізти через паркан Президентського палацу. Інші ж намагалися прорватися на кладовище, де поховали легендарного футболіста.
- Церемонії прощання пройшли і в інших містах. Одне з найбільших – в італійському Неаполі, де виступав Марадона. Окрім того, футболісти "Наполі" на гру вийшли у футболках з його іменем.
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