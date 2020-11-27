В мережі опублікували останнє прижиттєве відео з Дієго Марадоною. На ньому вже важкохворий чоловік мило привітався з маленькою дівчинкою.

Відео записав сусід Марадони, який жив поруч з ним в Сан-Андрес. Марадона орендував там будинок.

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На короткому відео видно, як важкохворий Марадона виходить зі свого дому. Його супроводжують одразу троє чоловіків. Марадона тримається за плече одного з них. Ще один йде позаду разом з кріслом.

В один з моментів маленька дівчинка вирішила привітатися з Марадоною. Вона вигукнула "Привіт, Дієго!". Марадона у відповідь помахав їй рукою.

Maradona turns and waves to overjoyed little girl in last ever footage of the star, filmed days before he died https://t.co/JK3WJPmkXQ pic.twitter.com/vXWHDrU7gU — Daily Mail Online (@MailOnline) November 27, 2020

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