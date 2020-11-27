Легенда клуба: игроки "Наполи" вышли на матч Лиги Европы в футболках Марадоны – фото
В рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы "Наполи" на своем поле принимал "Риеку". Хозяева вышли на матч в футболках Диего Марадоны и почтили память легенды клуба.
Игроки "Наполи" вышли на поле из подтрибунного помещения с десяткой на спине и фамилией Марадона. Не исключением стал и главный наставник неаполитанцев Дженнаро Гаттузо, пишет 24 канал.
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Матч начался с минуты молчания в память о клубной легенде и сборной Аргентины. А весь поединок футболисты бегали с черными повязками на руках.
Игроки "Наполи" не только так отдали дань уважения аргентинцу, но и одержали победу (2:0), которая точно была в честь Диего. А перед противостоянием капитан команды Лоренцо Инсинье возложил цветы к мемориалу рядом со стадионом, который сделали сами поклонники клуба.
Представители УЕФА разрешили во время матча вместо рекламных баннеров на местном стадионе "Сан-Паоло" разместить имя Марадоны. Отметим, что мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис уже предложил переименовать арену в честь аргентинца.
Добавим, что Диего Марадона покинул мир в среду, 25 ноября. Причина смерти – остановка сердца. Перед этим в начале месяца аргентинец перенес операцию на головном мозге из-за кровоизлияния в голове.
После победы "Наполи" единолично возглавляет группу F, в их активе 9 очков. А вот их соперник "Риека" замыкает таблицу с нулем на счету.
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