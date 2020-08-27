В Лиге чемпионов завершился второй квалификационный раунд. Стали известны все победители этого этапа турнира.

К "Рапиде", "Мидтьюлланду" и другим командам в третьем раунде квалификации присоединились "Динамо Брест" Милевского, Нойка и Хачериди, "Ференцварош" Реброва, "Омония", "Янг Бойз" и "Динамо" (Загреб), пишет 24 канал.

Смотрите также: "Динамо" с Луческу победило "Шахтер" и одержало Суперкубок Украины-2020: видео

Динамо Брест – Сараево 2:1

Гол: Гордийчук, 3, Диалло, 50 – Джоканович, 34

Команда из Беларуси в матче квалификации ЛЧ против "Сараево" из Боснии и Герцеговины победила со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд. Украинец Евгений Хачериди отыграл весь матч. Артем Милевский тоже вышел в основе, но был заменен на 86-й минуте.

Следующий соперник команды из Бреста будет определен жеребьевкой, которая состоится 31 августа.

Динамо Брест – Сараево видеообзор матча

Селтик – Ференцварош 1:2

Голы: Кристи, 71 – Шигера, 7, Нген, 75

"Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва одержал выездную победу над "Селтиком" – 2:1. В составе "Ференцвароша" полный матч отыграл 25-летний украинский полузащитник Игорь Харатин, который получил желтую карточку на 40-й минуте встречи.

Селтик – Ференцварош видеообзор матча