За тур до окончания чемпионата Украины по футболу определились команды, которые сыграют в раунде плей-офф за право выступить в квалификации Лиги Европы

До 31 тура неопределенной была судьба четвертой команды, которая сыграет в плей-офф. Речь шла о восьмом месте в турнирной таблице (вторая команда во второй шестерке), сообщает 24 канал.

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На это место претендовали "Ворскла" и "Мариуполь". Обе команды играли между собой. Азовский клуб опережал соперника на четыре очка. Поэтому им было достаточно не уступить, чтобы гарантировать себе второе место во второй шестерке. "Ворскла" на этот матч выпустила молодежный состав. А сама игра закончилась победой "Мариуполя" 2:1.

Еще до этого место в раунде плей-офф себе гарантировали "Александрия", "Колос" и "Днепр-1". Теперь к ним присоединился и "Мариуполь", и эти четыре команды и разыграют единственную путевку в квалификационный раунд Лиги Европы.

В первом матче сыграют "Александрия" и "Мариуполь". Во втором "Колос" примет "Днепр-1". Матчи запланированы на 25 июля на полях команд, указанных первыми. Победители этих пар в одной игре разыграют третью путевку в Лигу Европы. Матч состоится 29 июля.

Стоит отметить, что если бы "Ворскла" выиграла Кубок Украины, она гарантировала бы себе попадание в групповой этап Лиги Европы. Зато в плей-офф за путевку в квалификационный раунд сыграли бы "Александрия", "Колос" и "Днепр-1". Четвертым участником стала бы та команда, которая заняла бы четвертое место в турнирной таблице. Это могла быть "Заря" и "Десна". При этом, луганская команда до сих пор сохраняет шанс на второе место и попадание в квалификацию Лиги чемпионов.