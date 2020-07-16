"Мариуполь" 16 июля нанес поражение полтавской "Ворскле" в 31 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Азовцы" одержали победу, играя почти весь второй тайм в меньшинстве.

Ворскла – Мариуполь 1:2

Голы: Павлюк, 46 – Чурко, 56, Кирюханцев, 86

Удаление: Челядин, 90+2 – Игнатенко, 51 (Мариуполь)

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Первый острый момент в матче был у гостей, сообщает 24 канал. После розыгрыша углового мяч оказался у Корниенко, который укротил его перед штрафной "Ворсклы".

Ткаченко мощно пробил, но голкипер полтавчан Ткаченко сумел отбить мяч.

Очередной момент "азовцы" имели на 24 минуте. Мяч после прострела с правого фланга оказался у Кащука. Чемпион мира 2019 года пробил примерно с 10 метров, однако Ткаченко отбил мяч.

Через 4 минуты Кащук имел еще одну возможность. Идентичный момент Алексей получил после прострела с левого фланга. К сожалению для Кащука, он не смог переправить мяч в ворота.

Очередной момент у Кащука был на 31 минуте. Корниенко с левого фланга верховой передачей нашел Алексея. Последний пробил головой в нижний угол, но Ткаченко совершил спасение.

Свой единственный момент в первом тайме "Ворскла" имела аж на 45 минуте. Козыренко убежал от защитников и даже нанес удар по воротам Гальчука. Переиграть голкипера игрок полтавчан не смог.

Сразу после перерыва "Ворскла" ошеломила соперника. Павлюк после подачи с углового Челядина высоко выпрыгнул и головой расстрелял Гальчука – 1:0.

На 51 минуте дела "Мариуполя" стали еще хуже: Игнатенко наработал на удаление. И уже на 56 минуте "Мариуполь" получил шанс сравнять счет.

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Кулаков продавил защитников, в результате чего Дубко За пределами правил остановил нападавшего в штрафной-пенальти. Удар с отметки хладнокровно реализовал Чурко.

Вывести "азовцев" вперед мог Топалов, после того как ворвался в штрафную с левого фланга. Однако игрок "Мариуполя" выкрутил мяч от ворот.

На 79 минуте "Ворскла" претендовала на пенальти: мяч попал в руку Кирюханцева в штрафной. Арбитр не решился назначить пенальти.

"Мариуполь" ответил острым выходом лицом к лицу Кулакова. Нападающий получил отличный пас от Топалова, однако не забил свой дебютный гол в УПЛ.

На 86 минуте свежий Кирюханцев принес свои команде победу. "Азовцы" разыграли прекрасную комбинацию в штрафной и Игорь переправил мяч в пустые ворота.

В коменсированное время Челядин напрягал на удаление и команды доиграли матч в равных составах. Волевая победа "Мариуполя".

Ворскла – Мариуполь видеообзор

Турнирная таблица УПЛ