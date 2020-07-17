За тур до закінчення чемпіонату України з футболу, визначилися команди, які зіграють у раунді плей-офф за право виступити у кваліфікації Ліги Європи

До 31 туру не визначеною була доля четвертої команди, яка зіграє у плей-офф. Мова йшла про восьме місце у турнірній таблиці (друга команда у другій шістці), повідомляє 24 канал.

Варте уваги: "Динамо" перемогло "Зорю" та піднялося на друге місце в чемпіонаті: відео

На це місце претендували "Ворскла" та "Маріуполь". Обидві команди грали між собою. Азовський клуб випереджав суперника на чотири очки. Тож їм було достатньо не поступитися, щоб гарантувати собі друге місце у другій шістці. "Ворскла" на цей матч випустила молодіжний склад. А сама гра закінчилася перемогою "Маріуполя" 2:1.

Ще до цього місце у раунді плей-офф собі гарантували "Олександрія", "Колос" та "Дніпро-1". Тепер до них приєднався і "Маріуполь", і ці чотири команди й розіграють єдину путівку у кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

У першому матчі зіграють "Олександрія" та "Маріуполь". У другому "Колос" прийме "Дніпро-1". Матчі заплановані на 25 липня на полях команд, які вказані першими. Переможці цих пар в одній грі розіграють третю путівку в Лігу Європи. Матч відбудеться 29 липня.

Варто відзначити, що якби "Ворскла" виграла Кубок України, вона гарантувала б собі потрапляння в груповий етап Ліги Європи. Натомість у плей-офф за путівку до кваліфікаційного раунду зіграли б "Олександрія", "Колос" та "Дніпро-1". Четвертим учасником стала б та команда, яка зайняла б четверте місце в турнірній таблиці. Це могла бути "Зоря" та "Десна". При цьому що луганська команда і досі зберігає шанс на друге місце та потрапляння у кваліфікацію Ліги чемпіонів.