Бразилець Тайсон хоче залишити Шахтар вже влітку 2021 року. "Гірники" можуть скористатись пролонгацією футболіста, яка прописана у нього контракті.

Деталі контракту Тайсона

Контракт Тайсона з Шахтарем завершується вже вкінці червня 2021 року. Бразильський Інтренасьонал готовий повернути футболіста у всій склад.

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За інформацією журналіста, у гравця є опція пролонгації контракту футболіста ще на один рік. Такі дані підтверджує і спеціалізований портал Transfermarkt.

#Taison, a scadenza di contratto con lo #Shakhtar (ha l'opzione per prolungare di un anno, non la eserciterà), vorrebbe tornare in Brasile a fine stagione. Avviati i primi contatti con l'#Internacional, club che lasciò nel 2010 per sbarcare in Europa con la maglia del #Metalist pic.twitter.com/KhiCYbC4MN — Marco Corradi (@corradone91) March 13, 2021

Тайсон в односторонньому порядку може продовжити своє перебування в стані "гірників" ще на сезон. Хоча навряд бразилець скористається такою можливістю. Тайсон серйозно та вже доволі давно висловлює своє бажання повернутись у рідну Бразилію.

Скорочення зарплати

Каменем спотикання у трансфері Тайсона в Інтернасьонал можуть стати фінансові розбіжності двох сторін. Клуб з Бразилії не готовий платити півзахиснику велику зарплату. Однак Тайсон настільки сильно хоче повернутись у рідну команду, що піде на скорочення заробітку до 40% від рівня того, який отримує зараз у Шахтарі. Сума складатиме 3 мільйони євро за сезон.