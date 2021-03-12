22-летний фланговый защитник Шахтера Додо мог перейти в Баварию. Мюнхенский клуб делал предложение футболисту.

Предложение от гранда

Бразилец подтвердил заинтересованность со стороны немецкого гранда. Пока неизвестно, что именно стало причиной сорванного трансфера.

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Да, было предложение от Баварии, но не все зависит от меня. Я был очень счастлив, ведь работаю для того, чтобы большие клубы интересовались мной,

– заявил Додо.

По его мнению, переход не состоялся из-за недостатка усилий по стороны мюнхенцев. Сейчас у футболиста действует действующий контракт с Шахтером, поэтому все его мысли сосредоточены на игре донецкой команды.

Бавария в этом сезоне идет на вершине таблицы Бундеслиги. Ближайший соперник РБ Лейпциг уступает лидеру 2 пунктами.

По данным специализированного портала Transfermarkt, соглашение бразильца с украинским грандом рассчитано до конца августа 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.