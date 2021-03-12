Неудержимый защитник Шахтера мог перейти в Баварию
22-летний фланговый защитник Шахтера Додо мог перейти в Баварию. Мюнхенский клуб делал предложение футболисту.
Источник:UOL Esporte
Предложение от гранда
Бразилец подтвердил заинтересованность со стороны немецкого гранда. Пока неизвестно, что именно стало причиной сорванного трансфера.
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Да, было предложение от Баварии, но не все зависит от меня. Я был очень счастлив, ведь работаю для того, чтобы большие клубы интересовались мной,
– заявил Додо.
По его мнению, переход не состоялся из-за недостатка усилий по стороны мюнхенцев. Сейчас у футболиста действует действующий контракт с Шахтером, поэтому все его мысли сосредоточены на игре донецкой команды.
Бавария в этом сезоне идет на вершине таблицы Бундеслиги. Ближайший соперник РБ Лейпциг уступает лидеру 2 пунктами.
- Додо перешел в Шахтер в июне 2019 года с португальской Витории. Дончанам пришлось выложить за защитника 2 миллиона евро.
- В этом сезоне бразилец сыграл в футболке "горняков" 24 поединка, в которых дважды отличился в воротах соперников и столько же ассистировал партнерам по команде. Сейчас клуб из Донецка идет вторым в УПЛ, уступая лидеру Динамо 4 очками.
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