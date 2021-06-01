Они думают, что мы страна третьего мира, – Усик рассказал, почему трудно получить бой за титул

Непобедимый украинский боксер Александр Усик в ожидании поединка за титулы WBA, WBO, IBF против Энтони Джошуа. Усик ждет шанса сразиться за чемпионский пояс уже второй год.

Как гражданину Украины мне сложнее

34-летний Усик прокомментировал организацию поединка с Энтони Джошуа. Он заявил, что хочет добиться своего права биться за пояс, ведь является официальным претендентом на титул WBO.

К слову Бой с Усиком сложный и опасный, – промоутер Джошуа

"Не то, что я вцепился в то, что я обязательный претендент. Что значит вцепился? Не я же себя поставил на первое место в рейтинге WBO. Покажите мне другого парня, у которого была бы такая возможность, а он ее просто так отдал", – сказал Усик.

Усик заявил, что ему сложно получить большой бой, ведь он из Украины.

Как гражданину Украины мне гораздо сложнее, потому что они думают, что мы далеко, что мы страна третьего мира. Они там между собой что-то крутят,

– отметил боксер.

Усик призвал соперников, в том числе Джошуа и Тайсона Фьюри, доказать, что они лучшие на ринге.

"Покажите, что вы сильнее. Я здесь. Я с любым из них буду боксировать хоть сегодня вечером. Джошуа, Фьюри, Джойс – все. Дайте мне, пожалуйста, конкретику. Я не просто хочу боксировать. Если я стою на первом месте WBO, то дайте Джошуа суперчемпиона, а мне регулярный пояс", – резюмировал Усик.

Усик сразится с Джошуа?