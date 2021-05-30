Джошуа собирается выйти и побить Усика

Эдди Хирн, промоутер Энтони, рассказал об отношении британца к поединку с украинцем. По его словам, Джошуа считает бой с Усиком хорошим.

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Джошуа думает, что Усик – это хороший бой. Он не выглядит сенсационно в тяжелом весе, но, вероятно, он станет лучше, когда привыкнет к весу и дивизиону. Это действительно сложный и опасный поединок. Думаю, Джошуа будет беспощаден в этом бою, он любит учиться и драться с хорошими боксерами,

– сказал Хирн.

Он добавил, что Джошуа точно не будет насмехаться над боксом Усика. В то же время, как говорит промоутер, Джошуа собирается выйти и побить Усика.

Что известно о бое