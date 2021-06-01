Як громадянину України мені набагато складніше

34-річний Усик прокоментував організацію поєдинку з Джошуа. Він заявив, що хоче добитися свого права битися за пояс, адже є офіційним претендентом на титул WBO.

До слова Бій з Усиком складний і небезпечний, – промоутер Джошуа

"Не те, що я вчепився у те, що я обов'язковий претендент. Що значить вчепився? Не я ж себе поставив на перше місце в рейтингу WBO. Покажіть мені іншого хлопця, у якого була б така можливість, а він її просто так віддав", – сказав Усик.

Усик заявив, що йому складно отримати великий бій, адже він з України.

Як громадянину України мені набагато складніше, тому що вони думають, що ми десь далеко, що ми країна третього світу. Вони там між собою щось крутять,

– зазначив боксер.

Усик закликав суперників, зокрема Джошуа і Тайсона Ф'юрі, довести, що вони кращі в ринзі.

"Покажіть, що ви сильніші. Я тут. Я з будь-яким з них буду боксувати хоч сьогодні ввечері. Джошуа, Ф'юрі, Джойс – всі. Дайте мені, будь ласка, конкретику. Я не просто хочу боксувати. Якщо я стою на першому місці WBO, то дайте Джошуа суперчемпіона, а мені регулярний пояс", – резюмував Усик.

Усик битиметься з Джошуа?