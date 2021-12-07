Он выбрал не тот клуб, – Петраков назвал причину невызова Лунина в сборную Украины
Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Андрей Лунин не сыграл еще ни одного матча за "Реал" в сезоне-2021/2022. Тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что голкипер совершил ошибку с клубом.
Петраков: У него есть своя голова на плечах
Александр Петраков прокомментировал карьеру Андрея Лунина в мадридском Реале. Наставник хорошо знаком с украинским голкипером.
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Тренер сборной Украины заявил, что не может вызвать в команду вратаря, два года "греющего" скамейку запасных в команде. Петраков заверил, что не упрекает этого футболиста, но уверен, что Андрей сам все понимает.
По мнению наставника сине-желтой команды, Лунин совершил ошибку, выбрав Реал. Украинскому голкиперу нужно было найти клуб, в котором бы игрок получал игровую практику и рос в профессиональном плане. Однако другой вариант в 2018 году выбрал Андрей.
Мне кажется, что он выбрал не тот клуб. Нужно находить клуб по своим возможностям и там играть. Реал – это красочно, красиво. Но человеку уже 23-й год пойдет. Ему нужно играть. Может, он займется этим, не могу сказать. У него есть своя голова на плечах,
– сказал Петраков.
"Сухая" карьера Лунина в Реале
- В начале июля 2018 года Заря сенсационно оформила трансфер Андрея Лунина в Реал. Украинский вратарь подписал контракт с одним из лучших клубов мира до конца июня 2024 года.
- Сначала футболист был в восторге от такого перехода, но отсутствие игровой практики начало нагнетать эту ситуацию. Тренеры Реала давали обещания выпустить украинца на поле, но не сдерживали свои слова.
- За время проведенное в "Королевском клубе" Лунин только однажды выходил на футбольное поле в официальном матче. Случилось это в Кубке Испании, когда мадридцы позорно вылетели от Алькояно (2:1).
- Реал не дает игровую практику украинцу, но и не планирует его отпускать в другую команду.
- Андрей слушал все эти обещания и красивые слова, но не выдержал. Лунин попросил Реал выставить его на трансферный рынок летом 2022 года.
- Недавно в СМИ распространялась информация, что футболистом заинтересовался Лилль. Также раньше вратарем интересовался целый ряд испанских клубов.