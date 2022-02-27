Польский форвард вышел на матч против Айнтрахта с сине-желтой капитанской повязкой. Футболист после самого поединка написал пост в своем инстаграме со словами поддержки Украины.

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Решение надеть такую ​​капитанскую повязку я принял утром. Мы все знаем, что происходит и весь мир это не воспринимает. Мы должны поддержать Украину. Я даже не мог подумать, что такое может произойти. Это ужасно. Все против войны,

– сказал футболист.

Сборная Польши первой отказалась играть против команды из России в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. сначала об этом заявил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша. Затем свои мысли стали выражать футболисты национальной команды.

Это решение поддержал и сам президент Польши, отметивший, что с "бандитами нечего играть".

Следом за поляками сборная Швеции отказалась от игры против России. 27 февраля об отказе играть с россиянами заявила и сборная Чехии.

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